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आगरा में जलकल इंजीनियर और ADA के रिटायर्ड बाबू पर केस; आय से अधिक संपत्ति का मामला

आगरा में जलकल इंजीनियर और ADA के रिटायर्ड बाबू पर केस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: विजिलेंस विभाग ने आगरा में दो नए केस दर्ज किए हैं. एक मुकदमा बरेली में तैनात रहे मुख्य अभियंता जलकल राजेश कुमार यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का दर्ज हुआ है. वहीं, दूसरा मुकदमा आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) में संपत्ति विभाग के रिटायर्ड बाबू गिरीश चंद को आरोपी बनाया है.

बाबू गिरीश चंद पर भी आय से अधिक संपत्ति का आरोप सही पाया गया है. विजिलेंस की टीम ने दोनों मामले में जांच के बाद विजिलेंस आगरा सेक्टर थाना में मुकदमे लिखे हैं. आगरा सेक्टर में एसपी विजिलेंस आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि जल्द विजिलेंस टीम साक्ष्य संकलन के लिए दोनों के घरों पर छापा मारेगी.

आगरा सेक्टर में एसपी विजिलेंस आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि बरेली में मुख्य अभियंता जलकल रहे राजेश कुमार यादव के खिलाफ इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने मुकदमा लिखवाया है.

आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर जांच की अवधि में पाया गया कि आरोपित जलकल विभाग के मुख्य अभियंता राजेश कुमार यादव ने आय के सभी वैध स्रोत से 19,32,9042 रुपए की आय अर्जित की. जांच में व्यय देखे गए तो विजिलेंस हैरान रह गई.

उन्होंने 39, 23,745 रुपए खर्च किए हैं. कहा जाए तो आय से 19,79,4703 रुपए अधिक खर्च किए गए हैं. यह रकम कहां से आई? इस बारे में आरोपित अधिकारी के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था.

इसके बाद जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी. इस मामले में शासन की अनुमति के बाद मुकदमा लिखा गया है. वर्तमान में आरोपित राजेश कुमार यादव गोविंदपुरम, गाजियाबाद में रहते हैं. जबकि, वह मूल रूप से गांव ढकराई, कोसमा (मैनपुरी) के निवासी हैं.