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देहरादून प्रॉपर्टी डीलर पंकज मित्तल मौत मामला, चर्चित बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat GFX )

देहरादून: सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस हेवनली फुटहिल्स कॉलोनी के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में पंकज मित्तल की मौत हो गई थी. अब मृतक पंकज मित्तल के परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना रायपुर पुलिस ने मामले में बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत में एक कारोबारी पर पंकज पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है.