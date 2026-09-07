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थम नहीं रही साइबर ठगी, अब बिहार के युवक को बनाया निशाना, सचिवालय में नौकरी का दिया झांसा

देहरादून: बिहार के व्यक्ति को उत्तराखंड सचिवालय में संविदा पर नौकरी और फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए ठगी कर डाली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर डिजिटल न्यूज पोर्टल के संचालक के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है.

बिहार निवासी आशीष कुमार ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि वह अनुसूचित जाति वर्ग से है और एनआईटी त्रिची से बीटेक ओर आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया हुआ है. मार्च 2020 में देहरादून में पीड़ित की मुलाकात अभय कुमार से हुई थी. अभय ने खुद को एक मीडिया हाउस नाम के डिजिटल न्यूज पोर्टल का संचालक बताते हुए उत्तराखंड सचिवालय में संविदा पर सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा दिया था. इसके एवज में अलग-अलग माध्यमों से करीब 25 लाख रुपए लिए गए.

आरोप है कि 30 मार्च 2020 को अभय ने आशीष को प्रशिक्षु जिला विकास अधिकारी के पद का नियुक्ति पत्र दिया.उसके बाद में जांच करने पर यह पत्र फर्जी निकला.आरोप है कि नौकरी नहीं लगने पर जब आशीष ने रकम वापस मांगी तो आरोपी ने अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी. आरोपी ने शिकायत में फ्लैट के नाम पर पांच लाख रुपए नकद लेने का भी आरोप है. पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने उन्हें एक फ्लैट दिखाकर फर्जी समझौता तैयार कराया था. साथ ही रकम लूटने के लिए दिए गए कई चेक भी बैंक में बाउंस हो गए और कुछ चेक आरोपी की पत्नी के नाम से बताए गए हैं.