हरिद्वार में युवक पर हथौड़े से हमला, सिर की हड्डी दिमाग में धंसी, आईसीयू में लड़ रहा जिंदगी की जंग

लक्सर: पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर झरड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक पर हथौड़े और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा और फिलहाल वो आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है. वहीं, पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रास्ते में रोक कर की मारपीट: दरअसल, पीड़ित युवक की मां निवासी बिशनपुर झरड़ा ने पुलिस को एक तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा हर्ष घर से खाने का सामान लेने के लिए गांव की दुकान पर जा रहा था. आरोप है कि रास्ते में पहले से रंजिश रखने वाले गांव के ही निशु पुत्र पवन, उमाकांत पुत्र संतराम, जशबीर पुत्र नंदकिशोर, विनीत पुत्र मदन और शुभम पुत्र सौराज ने उसे घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे.

सिर पर हथौड़े से किया जोरदार वार: बताया जा रहा कि विरोध करने पर आरोपियों ने हर्ष को पकड़कर उसके सिर पर हथौड़े से जोरदार वार कर दिया. वार लगते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावरों ने उस पर लाठी-डंडों से भी कई वार किए. शोर सुनकर मौके पर पहुंचे आजेश, मोंटी और हिमांशु ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया और घायल को अस्पताल ले जाने पर जान से मारने की धमकी दी.