आशारोड़ी रेंज ऑफिस मारपीट मामला, तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

देहरादून: आशारोड़ी रेंज कार्यालय में वन कर्मचारी के साथ मारपीट, कर्मियों की वर्दी फाड़ने और महिला कर्मचारियों के साथ गाली गलौज व कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप के बाद सख्त कार्रवाई हुई है. वन क्षेत्राधिकार की शिकायत के आधार पर थाना क्लेमनटाउन में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. वन विभाग की टीम ने अवैध निर्माण कर रहे आरोपियों को पूछताछ के लिए कार्यालय में लेकर आई थी और इस दौरान आरोपियों ने हंगामा शुरू कर दिया था.

वन क्षेत्राधिकार आशारोड़ी रेंज रविंद्र कुमार ने थाना क्लेमेंट टाउन में शिकायत दर्ज कराई है कि शनिवार को सूचना मिली कि चंद्रमणि चौयला क्षेत्र में वन भूमि पर चारदीवारी निर्माण के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा है. सूचना पर वन विभाग के टीम राजकीय वाहन से मौके पर पहुंची जहां वैभव गौर के नाम के व्यक्ति श्रमिकों के साथ खुदाई करवा रहा था. स्टाफ की ओर से भूमि से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वह रेंज कार्यालय आया. कार्यालय पहुंचते ही उसने स्टाफ के साथ अभद्रता शुरू कर दी.