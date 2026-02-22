ETV Bharat / state

आशारोड़ी रेंज ऑफिस मारपीट मामला, तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

वन विभाग के आशारोड़ी रेंज कार्यालय से मारपीट और तोड़फोड़ मामले में तीन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

Asharodi Forest Employee Assault
प्रतीकात्मक (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 22, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: आशारोड़ी रेंज कार्यालय में वन कर्मचारी के साथ मारपीट, कर्मियों की वर्दी फाड़ने और महिला कर्मचारियों के साथ गाली गलौज व कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप के बाद सख्त कार्रवाई हुई है. वन क्षेत्राधिकार की शिकायत के आधार पर थाना क्लेमनटाउन में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. वन विभाग की टीम ने अवैध निर्माण कर रहे आरोपियों को पूछताछ के लिए कार्यालय में लेकर आई थी और इस दौरान आरोपियों ने हंगामा शुरू कर दिया था.

वन क्षेत्राधिकार आशारोड़ी रेंज रविंद्र कुमार ने थाना क्लेमेंट टाउन में शिकायत दर्ज कराई है कि शनिवार को सूचना मिली कि चंद्रमणि चौयला क्षेत्र में वन भूमि पर चारदीवारी निर्माण के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा है. सूचना पर वन विभाग के टीम राजकीय वाहन से मौके पर पहुंची जहां वैभव गौर के नाम के व्यक्ति श्रमिकों के साथ खुदाई करवा रहा था. स्टाफ की ओर से भूमि से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वह रेंज कार्यालय आया. कार्यालय पहुंचते ही उसने स्टाफ के साथ अभद्रता शुरू कर दी.

वन क्षेत्राधिकार आशारोड़ी रेंज रविंद्र कुमार वेदवाल की शिकायत के आधार पर वैभव गौर, शावेज़ शाह और राखी गौर के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मोहन सिंह, थाना क्लेमेंटटाउन प्रभारी

आरोप लगाया कि आरोपियों ने राजकीय अभिलेख फाड़े और कार्यालय में लगा इनवर्टर तोड़ दिया. महिला कर्मचारियों के साथ भी गाली गलौज और धमकी दी गई. इसी दौरान बाहर से दो वाहनों में शावेज शाह और राखी गौर समेत अन्य लोग भी कार्यालय में पहुंचे और स्टाफ के साथ मारपीट और धमकी देने लगे. आरोपियों ने परिसर में रखे करीब 10 गमले तोड़ दिए, कार्यालय को भी नुकसान पहुंचाया. राजकीय वाहन समेत अन्य मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है. साथ ही आरोपियों ने एक वन आरक्षी की वर्दी फाड़ दी और कई कर्मचारियों को चोट पहुंचाई है. सूचना देने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को अपने साथ ले गई. जिसके बाद मामला शांत हुआ.

पढ़ें-शिक्षा के बाद वन महकमे के दफ्तर में भी तोड़फोड़, देखिए आशारोड़ी रेंज कार्यालय पर हमले का वीडियो

TAGGED:

वन कर्मचारी मामले में गिरफ्तारी
आशारोड़ी वन कर्मचारी मारपीट
ASHARODI FOREST EMPLOYEE ASSAULT
DEHRADUN LATEST NEWS
CASE FILED FOREST EMPLOYEE ASSAULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.