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दोस्त निकला दगाबाज, फाइनेंस कराए वाहन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचा, मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर में एक युवक को दोस्त पर भरोसा करना भारी पड़ गया. युवक ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर वाहन को बेच दिया.

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प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 26, 2026 at 9:56 AM IST

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रुद्रपुर: किच्छा क्षेत्र से एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां दोस्ती का फायदा उठाकर एक युवक ने फाइनेंस पर ली गई कार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जनपद में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक पर भरोसा करना पीड़ित को भारी पड़ गया. किच्छा तहसील के माता फार्म नजीमाबाद निवासी जसवीर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर में पूरे मामले का खुलासा किया है. प्रार्थी के अनुसार, उनके दोस्त शिवम नागपाल ने उनकी मुलाकात अपने एक अन्य दोस्त ध्रुव दुआ से कराई थी, जो रुद्रपुर क्षेत्र की फेंड्स कॉलोनी का निवासी बताया गया. दोनों के बीच धीरे-धीरे अच्छी दोस्ती हो गई. इसी दौरान करीब एक वर्ष पहले ध्रुव दुआ ने जसवीर सिंह को नई गाड़ी खरीदकर किसी कंपनी में लगवाने का लालच दिया, जिससे अच्छी आमदनी का भरोसा दिलाया गया.

ध्रुव की बातों में आकर जसवीर सिंह ने अपने नाम से एक फाइनेंस के जरिए एक इनोवा क्रिस्टा कार फाइनेंस कराई और उसे ध्रुव दुआ को सौंप दिया. शुरुआत में ध्रुव ने 2-3 किस्तें जमा भी की, लेकिन बाद में उसने अपनी आर्थिक स्थिति खराब बताते हुए किश्ते देना बंद कर दिया और कुछ समय बाद भुगतान करने का आश्वासन देता रहा. कुछ समय बाद जब जसवीर सिंह को संदेह हुआ, तो उन्होंने जानकारी जुटाई. जांच में पता चला कि ध्रुव दुआ ने उक्त वाहन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिल्ली में एक कार डीलर तनजीर, निवासी केरल, को बेच दिया है.

यह जानकारी सामने आते ही पीड़ित के होश उड़ गए. इसके बाद जसवीर सिंह ने पुलिस से गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उनका वाहन वापस दिलाने और बाकी बची फाइनेंस की किश्तों का समाधान कराने की मांग की है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

पढ़ें-हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी की याचिका को किया खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

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