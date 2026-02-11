वाराणसी में बारात पर एक्शन, लॉन संचालक समेत बैंड पार्टी और लाइट ऑपरेटर पर FIR
वाराणसी में बारात की वजह से जाम लगने पर पुलिस ने लॉन संचालक समेत बैंड पार्टी और लाइट ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 12:34 PM IST
वाराणसी: बनारस में बैंड बाजा बारात को लेकर पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बड़े-बड़े निर्देश दिए थे और लगन शुरू होने से पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर बारात या लॉन की लापरवाही की वजह से जाम लगता है, तो फिर कार्रवाई तय हैं. इसी वजह से मंगलवार की आधी रात सड़क घेरकर सड़क पर बारात निकालने नाचने गाने और यातायात प्रभावित करने के मामले में लॉन संचालक, बैंड बाजा और लाइट मास्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने इन पर एक्शन लेते हुए तेज आवाज में डीजे बजाने वैष्णवी लॉन के आगे 75% से अधिक रोड कर करने के आरोप में डीजे लाइट और लोन वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. यातायात समस्या इससे उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है.
इस बारे में एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी की रात करीब 11:30 बजे बारात की वजह से भेलूपुर क्षेत्र में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है. स्पष्ट निर्देश है कि जाम बारात की वजह से नहीं लगना चाहिए.
इसके लिए पिछले दिनों बारात को एक निश्चित रस्सी के अंदर ही लेकर चलने और जाम न लगने के निर्देश स्पष्ट दिए गए थे. इसके बाद भी चीजों का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है.
उन्होंने कहा कि खुद मैं और स्थानीय थाने ने पहुंच कर वहां जाम खुलवाया. रात में जाम लगने की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी. यह एक संदेश है कि अपने फायदे के लिए किसी भी तरह से सड़क जाम नहीं होगी, यदि होगी तो संबंधित के खिलाफ थाने में मुकदमा भी किया जाएगा.
उन्होंने साफ कहा है कि सड़क का 33% हिस्सा ही कवर करके बारात चले, बाकी के 77% हिस्से में ट्रैफिक स्मूथली जारी रहना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी दोषी होगा, उसे पर कार्रवाई की जाएगी.
