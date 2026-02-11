ETV Bharat / state

वाराणसी में बारात पर एक्शन, लॉन संचालक समेत बैंड पार्टी और लाइट ऑपरेटर पर FIR

बनारस में बैंड बाजा बारात वालों पर एक्शन. ( ETV Bharat )

वाराणसी: बनारस में बैंड बाजा बारात को लेकर पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बड़े-बड़े निर्देश दिए थे और लगन शुरू होने से पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर बारात या लॉन की लापरवाही की वजह से जाम लगता है, तो फिर कार्रवाई तय हैं. इसी वजह से मंगलवार की आधी रात सड़क घेरकर सड़क पर बारात निकालने नाचने गाने और यातायात प्रभावित करने के मामले में लॉन संचालक, बैंड बाजा और लाइट मास्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने इन पर एक्शन लेते हुए तेज आवाज में डीजे बजाने वैष्णवी लॉन के आगे 75% से अधिक रोड कर करने के आरोप में डीजे लाइट और लोन वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. यातायात समस्या इससे उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है. मंगलवार आधी रात को सड़क घेरकर सड़क पर बारात निकालने, नाचने गाने और यातायात प्रभावित करने पर केस. (ETV Bharat)