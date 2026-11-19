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जेसीबी से छात्र की मौत पर गरमाई सियासत: पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 नामजद समेत 66 लोगों पर FIR; सीएम योगी ने बताया 'निर्मम हत्या'

गोरखपुर: जेसीबी से हुई 13 साल के छात्र की मौत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 66 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया है. जिसमें 6 लोग नामजद हैं. स्टूडेंट्स की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है. हादसे पर सीएम योगी और मृतक छात्र के पिता की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. वहीं अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया साथ ही मुख्यमंत्री के बयान की निंद भी की.

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के कैम्पियरगंज के भारीवैसी में अपने संबोधन के दौरान कहा कि बुधवार को गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान एक बालक की रोड शो में शामिल काफिले के वाहन से कुचलकर हुई मौत को निर्मम हत्या करार दिया. मृत बालक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेशर्मी की हद यह है कि घटना करने वाले ये माफिया पोषक, गुंडागर्दी और अराजकता के पोषक मौन रहे.

संवेदना के एक भी शब्द इनके पास नहीं थे. उन्होंने कहा कि जिन गुंडों ने कल सड़कों पर अराजकता फैलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने प्रशासन से कहा है, उन गुंडों को ढूंढ निकालो। उनको सजा मिलनी चाहिए कि कई पीढ़ियां याद कर सकें.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. और साथ ही शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलने भी जाएंगे. और उनके परिवार से मिलकर परिवार को सात्वना देंगे.

वहीं हादसे पर पुलिस ने 6 लोगों नामजद किया है, जेसीबी के चालक, साधु यादव, मनोज यादव, मृत्युंजय यादव, योगेश यादव, चंद्र प्रकाश और 60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस मामले का गहनता से पड़ताल कर रही है. पिता ओंकार सिंह की तहरीर पर एम्स थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है.

'निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण'

गोरखपुर के घटना पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए लिखा है कि "ये वीडियो गवाह है कि गोरखपुर में एक युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में उप्र के मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है और एक बेहद निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण भी.

इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहां न कोई रोड शो है न रैली जिस पर उप्र के मुख्यमंत्री जी दोष मढ़ रहे हैं. इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवारवालों के साथ भी अन्याय हो रहा है. इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जांच हो और सच को उजागर किया जाए. हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ़ राजनीति करते हैं,एक बच्चे के जाने का दुख परिवारवाले ही समझ सकते हैं.

मृतक के पिता का छलका दर्द (Video Credit; ETV Bharat)

अखिलेश यादव को बताया विक्षिप्त

वहीं मृतक छात्र आर्यवर्धन सिंह के पिता ओंकार सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उन्हें दिवालिया घोषित कर देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा निकल रही थी, उस दौरान रथ यात्रा के साथ जेसीबी तेज गति से चल रही थी. उसी बीच उनका बेटा सड़क पार कर रहा था. जेसीबी में ब्रेक सही समय पर लग जाता तो उनका बेटा बच सकता था. उन्होंने कहा कि बेटे की मौत के बावजूद अखिलेश यादव ने चौरीचौरा में सभा की.