जेसीबी से छात्र की मौत पर गरमाई सियासत: पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 नामजद समेत 66 लोगों पर FIR; सीएम योगी ने बताया 'निर्मम हत्या'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, बेशर्मी की हद यह है कि घटना करने वाले ये माफिया पोषक, गुंडागर्दी और अराजकता के पोषक मौन रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 6:31 PM IST
गोरखपुर: जेसीबी से हुई 13 साल के छात्र की मौत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 66 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया है. जिसमें 6 लोग नामजद हैं. स्टूडेंट्स की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है. हादसे पर सीएम योगी और मृतक छात्र के पिता की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. वहीं अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया साथ ही मुख्यमंत्री के बयान की निंद भी की.
बुधवार को सड़कों पर अराजकता करने वालों को ढूंढ़ निकालोः सीएम योगी
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के कैम्पियरगंज के भारीवैसी में अपने संबोधन के दौरान कहा कि बुधवार को गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान एक बालक की रोड शो में शामिल काफिले के वाहन से कुचलकर हुई मौत को निर्मम हत्या करार दिया. मृत बालक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेशर्मी की हद यह है कि घटना करने वाले ये माफिया पोषक, गुंडागर्दी और अराजकता के पोषक मौन रहे.
कल गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का एक रोड शो था... उन्होंने एक नाबालिग लड़के को अपने रोड शो का शिकार बना दिया... https://t.co/YFs2LXFB1G— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 19, 2026
संवेदना के एक भी शब्द इनके पास नहीं थे. उन्होंने कहा कि जिन गुंडों ने कल सड़कों पर अराजकता फैलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने प्रशासन से कहा है, उन गुंडों को ढूंढ निकालो। उनको सजा मिलनी चाहिए कि कई पीढ़ियां याद कर सकें.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. और साथ ही शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलने भी जाएंगे. और उनके परिवार से मिलकर परिवार को सात्वना देंगे.
वहीं हादसे पर पुलिस ने 6 लोगों नामजद किया है, जेसीबी के चालक, साधु यादव, मनोज यादव, मृत्युंजय यादव, योगेश यादव, चंद्र प्रकाश और 60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस मामले का गहनता से पड़ताल कर रही है. पिता ओंकार सिंह की तहरीर पर एम्स थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है.
ये वीडियो गवाह है कि गोरखपुर में एक युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में उप्र के मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है और एक बेहद निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण भी। इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ न कोई रोड शो है न रैली जिस पर उप्र के मुख्यमंत्री जी दोष मढ़ रहे हैं। इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवारवालों के साथ भी अन्याय हो रहा है। इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जाँच हो और सच को उजागर किया जाए। हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ़ राजनीति करते हैं, एक बच्चे के जाने का दुख परिवारवाले ही समझ सकते हैं।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 19, 2026
'निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण'
गोरखपुर के घटना पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए लिखा है कि "ये वीडियो गवाह है कि गोरखपुर में एक युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में उप्र के मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है और एक बेहद निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण भी.
इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहां न कोई रोड शो है न रैली जिस पर उप्र के मुख्यमंत्री जी दोष मढ़ रहे हैं. इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवारवालों के साथ भी अन्याय हो रहा है. इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जांच हो और सच को उजागर किया जाए. हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ़ राजनीति करते हैं,एक बच्चे के जाने का दुख परिवारवाले ही समझ सकते हैं.
अखिलेश यादव को बताया विक्षिप्त
वहीं मृतक छात्र आर्यवर्धन सिंह के पिता ओंकार सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उन्हें दिवालिया घोषित कर देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा निकल रही थी, उस दौरान रथ यात्रा के साथ जेसीबी तेज गति से चल रही थी. उसी बीच उनका बेटा सड़क पार कर रहा था. जेसीबी में ब्रेक सही समय पर लग जाता तो उनका बेटा बच सकता था. उन्होंने कहा कि बेटे की मौत के बावजूद अखिलेश यादव ने चौरीचौरा में सभा की.
गोरखपुर में दुर्घटनापूर्वक हुई बच्चे की मृत्यु पर गहरी संवेदना है, पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। सड़क दुर्घटना कोई रोड शो या रैली के दौरान नहीं हुई है, घटना उसके बाद की है। लेकिन भाजपा के लोगों को किसी दुर्घटना और बच्चे की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 19, 2026
जानिए पूरा मामला
कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया था. रोड शो में शामिल होकर लौट रही जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता ओंकार सिंह के 13 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई.
हादसा कूड़ाघाट में दोपहर करीब एक बजे हुआ. गंभीर रूप से घायल छात्र को परिजन तत्काल एम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
हादसे के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग छात्र के घर पर जुट गए. सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे.
स्थिति को देखते हुए एसपी सिटी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव और हंगामे की आशंका बनी रही.
बताया जा रहा है कि मृतक आर्यवर्धन सिंह चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के राजधानी गांव निवासी भाजपा नेता ओंकार सिंह का बेटा था.
परिजनों का आरोप है कि अखिलेश यादव के रोड शो से लौट रही जेसीबी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ.
उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को ढांढ़स बंधाया.
इस संबंध में विधायक की निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद से फोन पर वार्ता हुई.
डॉ. संजय निषाद ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि निषाद पार्टी कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं करती. उन्होंने विधायक को तत्काल पीड़ित परिवार से मिलने, संवेदना व्यक्त करने और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
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