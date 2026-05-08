ETV Bharat / state

युवती सुसाइड मामले में नया मोड़, प्रेमी समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

नैनीताल जिले में युवती के आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है. प्रेमी पर मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाया है.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 8, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों 20 साल की युवती ने आत्महत्या की थी. इस घटना में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में अब युवती के पिता ने पुलिस को एक तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

मृतका के पिता का आरोप है कि एक युवक ने पहले शादी की झांसा देकर उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया. इसी से आहत होकर युवती ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पिता ने गांव के ही युवक और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने पहले उनकी बेटी की अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर उससे शादी का वादा किया. आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए है.

आरोप है कि जब युवती ने आरोपी युवक से शादी की बात कही तो युवक और उसके परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया. युवती के पिता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि आरोपी युवक के माता-पिता, भाई, भाभी और बहन ने भी उनकी बेटी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की. लगातार मानसिक प्रताड़ना और शादी से इनकार किए जाने के कारण उनकी पुत्री तनाव में आ गई थी, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया.

मामले को गंभीरता से लेते हुए रामनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक सहित कुल छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है. इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी रामनगर सुमित पांडे ने बताया कि 26 अप्रैल की रात को मालधन चौड़ क्षेत्र में युवती द्वारा आत्महत्या की घटना सामने आई थी. युवती के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें---

TAGGED:

RAMNAGAR RAPE CASE
SUICIDE CASE RAMNAGAR
रामनगर युवती सुसाइड केस
प्रेमी पर मुकदमा दर्ज रामनगर
GIRL SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.