ETV Bharat / state

फतेहपुर खनन अधिकारी सहित 6 पर केस, 2 गिरफ्तार; मौरंग, बालू, गिट्टी लदे ट्रकों से करते थे वसूली

थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एसटीएफ को शिकायत मिली कि खनन और परिवहन विभाग की मिलीभगत से वसूली होती है.

फतेहपुर खनन अधिकारी सहित 6 पर केस दर्ज.
फतेहपुर खनन अधिकारी सहित 6 पर केस दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 7:00 AM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 7:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: यूपी एसटीएफ ने फतेहपुर खनन अधिकारी सहित 6 लोगों पर केस दर्ज किया है. मोरंग ढोने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली मामले में एसटीएफ इंस्पेक्टर दीपक सिंह की तहरीर पर थरियांव थाने में खनन अधिकारी देशराज पटेल, उनके गनर राजू, आरटीओ के ड्राइवर बबलू पटेल सहित तीन लोकेटर, धीरेंद्र सिंह, विक्रम और मुकेश तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

थरियांव थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एसटीएफ को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, कि खनन और परिवहन विभाग के अधिकारी मिलकर ट्रक चालकों से वसूली करते हैं. इन शिकायतों पर एसटीएफ ने जाल बिछाकर एक लोकेटर धीरेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ा. पूछताछ में सख्ती दिखाने पर अवैध वसूली का पूरा नेटवर्क सामने आया. इसमें विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगर के संकेत मिले.

एसटीएफ इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर रिजवान, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल अंकित सिंह के साथ सरकारी गाड़ी से फतेहपुर के थाना क्षेत्र थरियांव पहुंचे. वहां मुखबिर ने बताया कि परिवहन विभाग के कुछ लोगो को लाभ पहुंचाकर उनकी मिलीभगत से ओवरलोड और बिना सही कागजात के मोरंग, गिट्टी और बालू का परिवहन कराया जा रहा है. वसूली की जा रही है. इससे राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है.

मुखबिर ने बताया कि ऐसा ही एक व्यक्ति थोड़ी देर में फतेहुपर से थाना थरियांव की तरफ बाइक से आने वाला है. इस सूचना पर स्थानीय पुलिस थाना थरियांव को सूचित किया गया. थरियांव थाने से उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक सतीश कुमार, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राजेंद्र सोनकर, हेड कांस्टेबल पंकज त्रिपाठी सरकारी वाहन के उसरैना चट्टी पहुंचे और धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया. उसने ही पूरे नेटवर्क की जानकारी दी.

थरियाव थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि छः लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है. दो लोगों धीरेंद्र सिंह और विक्रम की गिरफ्तारी की गई है. इस मामले में और भी बड़े खुलासे की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: UPPSC ने RO-ARO मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की, दो दिनों में दो पालियों में होंगे एग्जाम

Last Updated : November 13, 2025 at 7:43 AM IST

TAGGED:

FATEHPUR MINING CASE UPDATES
FATEHPUR CASE AGAINST OFFICER AND 6
UP STF FATEHPUR MININIG CASE NEWS
खनन अधिकारी सहित 6 पर केस
FATEHPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.