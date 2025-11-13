ETV Bharat / state

फतेहपुर खनन अधिकारी सहित 6 पर केस, 2 गिरफ्तार; मौरंग, बालू, गिट्टी लदे ट्रकों से करते थे वसूली

फतेहपुर: यूपी एसटीएफ ने फतेहपुर खनन अधिकारी सहित 6 लोगों पर केस दर्ज किया है. मोरंग ढोने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली मामले में एसटीएफ इंस्पेक्टर दीपक सिंह की तहरीर पर थरियांव थाने में खनन अधिकारी देशराज पटेल, उनके गनर राजू, आरटीओ के ड्राइवर बबलू पटेल सहित तीन लोकेटर, धीरेंद्र सिंह, विक्रम और मुकेश तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

थरियांव थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एसटीएफ को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, कि खनन और परिवहन विभाग के अधिकारी मिलकर ट्रक चालकों से वसूली करते हैं. इन शिकायतों पर एसटीएफ ने जाल बिछाकर एक लोकेटर धीरेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ा. पूछताछ में सख्ती दिखाने पर अवैध वसूली का पूरा नेटवर्क सामने आया. इसमें विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगर के संकेत मिले.

एसटीएफ इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर रिजवान, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल अंकित सिंह के साथ सरकारी गाड़ी से फतेहपुर के थाना क्षेत्र थरियांव पहुंचे. वहां मुखबिर ने बताया कि परिवहन विभाग के कुछ लोगो को लाभ पहुंचाकर उनकी मिलीभगत से ओवरलोड और बिना सही कागजात के मोरंग, गिट्टी और बालू का परिवहन कराया जा रहा है. वसूली की जा रही है. इससे राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है.