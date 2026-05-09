TRE-4 नोटिफिकेशन की मांग पर पटना में बवाल, 5 हजार अभ्यर्थियों पर केस दर्ज
पटना में हुए बवाल मामले में कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. अभ्यर्थी आंदोलन तीव्र करने की धमकी दे रहे हैं. पढ़ें खबर
Published : May 9, 2026 at 3:22 PM IST
पटना : चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी टीआरई-4 की मांग को लेकर शुक्रवार को पटना में हुए प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद अब सरकार की कार्रवाई और तेज हो गई है. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप समेत चार छात्रों को गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया गया है.
5000 शिक्षक अभ्यर्थियों पर FIR : प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है. गांधी मैदान थाने में करीब 5000 शिक्षक अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है. दंडाधिकारी के बयान पर गांधी मैदान थाना में मामला दर्ज किया गया है. प्रदर्शनकारियों पर विधि-व्यवस्था भंग करने, यातायात बाधित करने तथा पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है.
''इस मामले में चार नामजद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि करीब 5000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.''- अखिलेश मिश्रा, गांधी मैदान थाना प्रभारी
'हमें अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा' : इधर, पटना पुलिस द्वारा एक्शन लिए जाने के बाद अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है. नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार वादा निभाने के बजाय उन्हें अपराधियों की तरह ट्रीट कर रही है.
आंदोलन तेज करने की चेतावनी : इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी और बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में छात्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
'नौकरी के बदले जेल भेजा जा रहा' : बेउर जेल भेजे जाने से पहले छात्र नेता दिलीप ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं से चुनाव के समय नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अब जब छात्र नौकरी मांग रहे हैं तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है.
''हम लोग नौकरी मांग रहे थे, कोई अपराध नहीं कर रहे थे. लेकिन हमें अपराधियों की तरह हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जा रहा है. एक रस्सी में चारों लोग को बांधकर अपराधियों जैसा सुलूक किया जा रहा है.''- दिलीप, छात्र नेता
क्या है पूरा मामला? : दरअसल, बिहार सरकार ने करीब एक साल पहले 1.20 लाख पदों पर चौथे चरण की शिक्षक बहाली का ऐलान किया था. बाद में पदों की संख्या घटाकर 26 हजार कर दी गई और फिर इसे बढ़ाकर 46 हजार किया गया. इस बीच कई बार बहाली को लेकर तारीखें घोषित हुईं, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका.
पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने फरवरी में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की बात कही थी. इसके अलावा बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने भी कहा था कि अप्रैल में वैकेंसी आएगी और 25 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ.
अभ्यर्थियों का धैर्य टूटा : इसी को लेकर पिछले दो वर्षों से इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का धैर्य टूट गया और वे शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सड़कों पर उतर आए. छात्रों का कहना है कि लगातार डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन हर बार सरकार अपने ही वादे से पीछे हट जाती है. कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त होने के करीब है और भविष्य को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.
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