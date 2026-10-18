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कानपुर 1991 की फर्जी मुठभेड़ में 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा, CBCID जांच में खुलासा

इस मामले में नामजद कुल 18 पुलिसकर्मियों में से 6 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 12 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की जांच अब सीआईडी के द्वारा की जा रही है.



चकेरी के गांधीग्राम निवासी देव प्रसाद पाठक ने बीते दिनों एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि तत्कालीन थानाध्यक्ष विद्यासागर त्रिपाठी के द्वारा एक प्लॉट की मांग की गई थी. मना करने पर उन्होंने देव प्रसाद के छोटे भाई राकेश पाठक समेत 12 लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया.



मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने 11 फरवरी 1991 को इसकी जांच सीआईडी की अपराध शाखा को सौंपी थी. जिसमें पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों और मुठभेड़ की पूरी कहानी फर्जी निकली.



पुलिस के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 22 अगस्त 1991 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश जीटी रोड पर नर्वल मोड़ के पास गाड़ियों में लूटपाट करने वाले हैं. पुलिस ने दावा किया कि 23 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे बदमाशों ने सड़क पर बबूल की डालियां डालकर ट्रक और डीसीएम को रोकने का प्रयास किया.



जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, राकेश पाठक समेत 12 लोगों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने और उनके पास से असलहे व बम बरामद होने की बात कही थी. इस आधार पर महाराजपुर थाने में दो मुकदमे दर्ज किए गए और तत्कालीन उपनिरीक्षक रमेश चंद्र भटोले ने जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था.



सीआईडी जांच में उस वक्त नया मोड़ आया, जब घटना के समय मौजूद डीसीएम चालक उमाशंकर पासी और क्लीनर बृजेन्द्र सिंह के बयान दर्ज किए गए. दोनों ने पुलिस मुठभेड़ की कहानी का समर्थन नहीं किया.



उनके मुताबिक, 22 अगस्त 1991 को वे डीसीएम में साबुन लादकर कानपुर से बनारस जा रहे थे. रामादेवी चौराहे पर एक सिपाही जबरन गाड़ी में बैठा और बाद में छह अन्य लोगों को भी बैठाया लिया. वाहन को सीधे महाराजपुर थाने ले जाया गया. वहां पुलिस ने पकड़े गए लोगों के साथ मारपीट की और बाद में कुछ अन्य लोगों को भी उठाकर लाई. अगले दिन उनसे लिखे हुए कागजों पर दस्तखत करा लिए. चालक और क्लीनर ने कहा, नर्वल मोड़ पर बदमाशों ने नहीं रोका था.



शिकायतकर्ता देव प्रसाद पाठक समेत अन्य गवाहों ने जांच अधिकारी को बताया कि राकेश पाठक, दिनेश कुमार, शिवकुमार और जगदीश द्विवेदी को पुलिस घर में सोते समय उठाकर ले गई थी. आरोप है कि इसके साथ ही राकेश पाठक के पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक और देव प्रसाद पाठक की लाइसेंसी राइफल भी पुलिस अपने साथ ले गई, जिसे बाद में फर्जी मुठभेड़ में बरामद हथियार के रूप में दर्शाया गया.



सीआईडी निरीक्षक आरपी सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ झूठे दस्तावेज तैयार करने, निर्दोषों पर झूठे आरोप लगाने, अवैध हिरासत में रखने और मारपीट करने का दोषी पाया.



इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष बी.डी. सारस्वत, उपनिरीक्षक रमेश चंद्र, हेड कांस्टेबल योगेंद्र नाथ सिंह, हृदय नारायण तिवारी, कांस्टेबल तेज नारायण, बैजनाथ, बृजेश, चंद्रबली, विद्याकांत शुक्ला, रामआसरे, रमेश कुमार सिंह और चालक जागेश्वर यादव समेत अन्य पुलिसकर्मी जांच के घेरे में हैं. जो 6 पुलिसकर्मी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके संबंध में विस्तृत जानकारी सीआईडी द्वारा जांच के बाद स्पष्ट की जाएगी.