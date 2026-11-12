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आगरा में वक्फ की जमीन के इकरारनामे में 11 लोगों पर केस, जानिये क्या है पूरा मामला?

शाहगंज थाना ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : मदिया कटरा में कैलाशपुरी मार्ग पर स्थित वक्फ की कीमती 3800 वर्गगज जमीन में से 700 वर्ग गज के इकरारनामे का मामला पुलिस तक पहुंचा है. इस मामले में एक अधिवक्ता ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. शाहगंज थाना में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.



इस बारे में एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शाहगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस पहले साक्ष्य संकलित करेगी, इसके बाद नामजद आरोपियों को नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया जाएगा. इस मामले में उप निबंधक कार्यालय से प्रमाणित दस्तावेज मांगे जाएंगे. जिससे साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.



