आगरा में वक्फ की जमीन के इकरारनामे में 11 लोगों पर केस, जानिये क्या है पूरा मामला?
एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शाहगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:02 PM IST
आगरा : मदिया कटरा में कैलाशपुरी मार्ग पर स्थित वक्फ की कीमती 3800 वर्गगज जमीन में से 700 वर्ग गज के इकरारनामे का मामला पुलिस तक पहुंचा है. इस मामले में एक अधिवक्ता ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. शाहगंज थाना में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.
इस बारे में एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शाहगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस पहले साक्ष्य संकलित करेगी, इसके बाद नामजद आरोपियों को नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया जाएगा. इस मामले में उप निबंधक कार्यालय से प्रमाणित दस्तावेज मांगे जाएंगे. जिससे साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
वक्फ प्रबंध कमेटी के सचिव ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिस पर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश शाहगंज थाना पुलिस को दिए. अदालत के आदेश पर शाहगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें लिखा है कि मदिया कटरा में करीब 3800 वर्ग गज क्षेत्रफल की जमीन है, जो बेशकीमती है. यह संपत्ति उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड, वर्ष 1992 के सरकारी गजट और नगर निगम के पुराने कर निर्धारण रजिस्टर में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है.
वक्फ प्रबंध कमेटी के सचिव का आरोप है कि 17 अप्रैल 2025 को सदर तहसील स्थित उपनिबंधक कार्यालय में जमीन के 700 वर्गगज हिस्से का इकरारनामा पंजीकृत कराया गया. जिसमें वक्फ बोर्ड ने 15 दिसंबर 2017 के पत्र से संपत्ति का बैनामा नहीं करने के निर्देश दिए थे.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ ने भी नौ जनवरी 2018 को उपनिबंधक को इस संबंध में निर्देश दिए थे. इसके बावजूद इकरारनामा पंजीकृत किया गया. 26 जून 2025 को आरोपियों को कानूनी नोटिस भेजा था.
जवाब नहीं मिलने पर 17 सितंबर 2025 को पुलिस कमिश्नर से शिकायत की. कार्रवाई नहीं होने पर तीन अक्टूबर 2025 को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया. जिस पर ही कोर्ट ने मुकदमे का आदेश दिया है. शाहगंज थाना में उप निबंधक सदर तहसील में तैनात 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
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