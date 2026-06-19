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नाबालिग दुष्कर्म मामला: हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद एक्शन तेज, 4 नामजद और 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

देहरादून: नगर कोतवाली क्षेत्र के लख्खी बाग (झंडा बाजार) में बीते दिन एक 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. आरोपी चूड़ी व्यापारी के यहां काम करता था. जिसके बाद हिंदू संगठनों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की थी. मामले में हिंदू संगठन के कुछ लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. मामले में दुकान के मालिक की तरफ से थाने में तहरीर दी गई. तहरीर में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर धार्मिक टिप्पणियां करते हुए उस पर लाठी-डंडों और कड़े से हमला किया. हमले में दुकान का डीवीआर और अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया. जिस पर पुलिस ने चार नामजद और 20 से 25 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता के मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है और जल्द रिपोर्ट आ जाएगी.

कोतवाली देहरादून में दर्ज एफआईआर के अनुसार झंडा बाजार स्थित बैंगल्स संचालक (विशेष समुदाय) ने शिकायत दी कि 18 जून की शाम करीब छह बजे वह अपनी दुकान पर काम में व्यस्त थे. इसी दौरान ललित सिंह, अमन स्वेडिया, सिधांत बड़ोनी और रोहित मौर्य अपने 20 से 25 साथियों के साथ दुकान में घुस आए. आरोपियों ने उनके धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और देखते ही देखते हमला शुरू कर दिया.

साथ ही दुकान मालिक ने तहरीर में पुलिस को बताया कि उनकी दुकान में घुसकर आरोपियों ने लाठी-डंडों और कड़े से हमला किया और ऐसा लग रहा था कि हमलावरों की मंशा उनकी हत्या करने की थी. हमले के दौरान दुकान में अफरातफरी मच गई और उसने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिया. इससे कारोबारी को आर्थिक नुकसान भी हुआ.