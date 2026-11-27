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लातेहार के छह मजदूर बिहार के ईंट भट्ठे में बने बंधक! लातेहार डीसी ने दिए जांच के निर्देश

लातेहारः जिला लातेहार के छह मजदूरों को बिहार के वैशाली जिले में बंधक बनाकर रखने और उनके साथ मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया है. मजदूरों के परिजनों ने लातेहार के उपायुक्त संदीप कुमार से लिखित शिकायत कर उन्हें सुरक्षित मुक्त कराने की गुहार लगाई है. शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम अधीक्षक को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

दरअसल चंदवा थाना क्षेत्र के रुद्र बरवाटोली गांव निवासी रेजिना खातून और अफसुन खातून ने बताया कि जीशान परविया, नईमा खातून, सदिना खातून, बाबूलाल, झुबली खातून और तकली खातून बिहार के वैशाली जिले के बसली में ईंट भट्ठे पर काम करने गए थे. वहां भट्ठा मालिक ने सभी मजदूरों को बंधक बनाकर रखा है और उन्हें अपने घर लौटने नहीं दिया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि मजदूरों के साथ आए दिन मारपीट की जाती है. उनका खाना-पीना और परिजनों से फोन पर बातचीत करना भी बंद करा दिया गया है. यहां तक कि उन्हें घर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है.

मोबाइल छीनने और मारपीट करने का भी आरोप

रेजिना खातून ने बताया कि उनके पुत्र और पुत्रवधू समेत गांव के 6 लोग मजदूरी करने बिहार गए थे. शुरुआत में मजदूर परिवार के लोगों से फोन पर बातचीत करते थे और घर खर्च के लिए पैसे भी भेजते थे. लेकिन ठेकेदार ने उन्हें एक ईंट भट्टे पर भेज दिया. भट्ठे पर पहुंचने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई. आरोप है कि मजदूरों के मोबाइल छीन लिए गए और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है. किसी तरह चोरी-छिपे बंधक बने मजदूरों ने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी. इसके बाद मामले में मदद की गुहार लगाने उपायुक्त के पास आए.

मामले की जांच की जा रही हैः डीसी