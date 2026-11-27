लातेहार के छह मजदूर बिहार के ईंट भट्ठे में बने बंधक! लातेहार डीसी ने दिए जांच के निर्देश
बिहार में लातेहार के 6 मजदूरों को बंधक बनाकर रखने और उनके साथ मारपीट करने की शिकायत परिजनों ने डीसी से की.
Published : November 27, 2026 at 8:01 PM IST
लातेहारः जिला लातेहार के छह मजदूरों को बिहार के वैशाली जिले में बंधक बनाकर रखने और उनके साथ मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया है. मजदूरों के परिजनों ने लातेहार के उपायुक्त संदीप कुमार से लिखित शिकायत कर उन्हें सुरक्षित मुक्त कराने की गुहार लगाई है. शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम अधीक्षक को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
मजदूरों से फोन पर बातचीत करना भी बंद करावा दिया गया
दरअसल चंदवा थाना क्षेत्र के रुद्र बरवाटोली गांव निवासी रेजिना खातून और अफसुन खातून ने बताया कि जीशान परविया, नईमा खातून, सदिना खातून, बाबूलाल, झुबली खातून और तकली खातून बिहार के वैशाली जिले के बसली में ईंट भट्ठे पर काम करने गए थे. वहां भट्ठा मालिक ने सभी मजदूरों को बंधक बनाकर रखा है और उन्हें अपने घर लौटने नहीं दिया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि मजदूरों के साथ आए दिन मारपीट की जाती है. उनका खाना-पीना और परिजनों से फोन पर बातचीत करना भी बंद करा दिया गया है. यहां तक कि उन्हें घर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है.
मोबाइल छीनने और मारपीट करने का भी आरोप
रेजिना खातून ने बताया कि उनके पुत्र और पुत्रवधू समेत गांव के 6 लोग मजदूरी करने बिहार गए थे. शुरुआत में मजदूर परिवार के लोगों से फोन पर बातचीत करते थे और घर खर्च के लिए पैसे भी भेजते थे. लेकिन ठेकेदार ने उन्हें एक ईंट भट्टे पर भेज दिया. भट्ठे पर पहुंचने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई. आरोप है कि मजदूरों के मोबाइल छीन लिए गए और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है. किसी तरह चोरी-छिपे बंधक बने मजदूरों ने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी. इसके बाद मामले में मदद की गुहार लगाने उपायुक्त के पास आए.
मामले की जांच की जा रही हैः डीसी
इधर इस संबंध में उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि चंदवा के बरवाटोली गांव के छह मजदूरों को बिहार के वैशाली जिले में ईंट भट्ठे पर ले जाने और वहां प्रताड़ित करने की शिकायत मिली है. मामले में श्रम अधीक्षक को आवेदन देकर तत्काल जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जरूरत पड़ने पर वैशाली के जिलाधिकारी से भी संपर्क कर मजदूरों को मुक्त कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा.
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