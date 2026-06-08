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रील्स के चक्कर में मालगाड़ी के इंजन तक पहुंची युवती, आरपीएफ ने किया केस

पलामू: सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ अब युवाओं पर भारी पड़ने लगी है. रेलवे परिसर में घुसकर और मालगाड़ी के इंजन में चढ़कर रील बनाना एक युवती को महंगा पड़ गया.

पूर्व मध्य रेल के पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत नबीनगर रोड आरपीएफ ने वायरल वीडियो की जांच के बाद युवती के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

बता दें कि 1 जून को काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन पर एक युवती द्वारा मालगाड़ी के इंजन में घुसकर वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

खुफिया तंत्र और तकनीकी पड़ताल के आधार पर वीडियो में दिखाई दे रही युवती की पहचान डाल्टनगंज निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की गई. जांच में पता चला कि युवती अपने जीजा अजय प्रजापति के यहां काजरात नावाडीह आई हुई थी. इसी दौरान उसने रेलवे स्टेशन और मालगाड़ी के इंजन के अंदर वीडियो शूट कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर दिया.

आरपीएफ द्वारा समन जारी किए जाने के बाद युवती शनिवार को नबीनगर रोड आरपीएफ पोस्ट पहुंची, जहां स्वतंत्र महिला गवाहों की उपस्थिति में पूछताछ की गई. वायरल वीडियो दिखाए जाने पर उसने वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात स्वीकार कर ली.

आरपीएफ ने युवती के खिलाफ रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश तथा उत्पात फैलाने के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 147 और 145 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 156/26 दर्ज किया है. धारा 147 रेलवे संपत्ति में अवैध प्रवेश से संबंधित है, जबकि धारा 145 रेलवे परिसर में उपद्रव और अनुशासनहीन गतिविधियों पर कार्रवाई का प्रावधान करती है. युवती के अनुरोध पर आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रभारी आर.के. कच्छवाहा ने उसे बेल बॉन्ड पर रिहा करते हुए रेल न्यायिक दंडाधिकारी, डाल्टनगंज की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.