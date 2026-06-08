ETV Bharat / state

रील्स के चक्कर में मालगाड़ी के इंजन तक पहुंची युवती, आरपीएफ ने किया केस

पलामू में एक लड़की को रील्स बनाना महंगा पड़ गया. अब उस पर केस दर्ज किया गया है.

Case against young woman for making reel on goods train engine in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 10:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ अब युवाओं पर भारी पड़ने लगी है. रेलवे परिसर में घुसकर और मालगाड़ी के इंजन में चढ़कर रील बनाना एक युवती को महंगा पड़ गया.

पूर्व मध्य रेल के पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत नबीनगर रोड आरपीएफ ने वायरल वीडियो की जांच के बाद युवती के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

बता दें कि 1 जून को काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन पर एक युवती द्वारा मालगाड़ी के इंजन में घुसकर वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

खुफिया तंत्र और तकनीकी पड़ताल के आधार पर वीडियो में दिखाई दे रही युवती की पहचान डाल्टनगंज निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की गई. जांच में पता चला कि युवती अपने जीजा अजय प्रजापति के यहां काजरात नावाडीह आई हुई थी. इसी दौरान उसने रेलवे स्टेशन और मालगाड़ी के इंजन के अंदर वीडियो शूट कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर दिया.

आरपीएफ द्वारा समन जारी किए जाने के बाद युवती शनिवार को नबीनगर रोड आरपीएफ पोस्ट पहुंची, जहां स्वतंत्र महिला गवाहों की उपस्थिति में पूछताछ की गई. वायरल वीडियो दिखाए जाने पर उसने वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात स्वीकार कर ली.

आरपीएफ ने युवती के खिलाफ रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश तथा उत्पात फैलाने के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 147 और 145 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 156/26 दर्ज किया है. धारा 147 रेलवे संपत्ति में अवैध प्रवेश से संबंधित है, जबकि धारा 145 रेलवे परिसर में उपद्रव और अनुशासनहीन गतिविधियों पर कार्रवाई का प्रावधान करती है. युवती के अनुरोध पर आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रभारी आर.के. कच्छवाहा ने उसे बेल बॉन्ड पर रिहा करते हुए रेल न्यायिक दंडाधिकारी, डाल्टनगंज की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

आरपीएफ इंस्पेक्टर आर.के. कच्छवाहा ने कहा कि रेलवे देश की जीवनरेखा है और करोड़ों लोगों की यात्रा का प्रमुख साधन है. रेलवे परिसर, ट्रैक या ट्रेनों के इंजन में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर रील बनाना न केवल जानलेवा है, बल्कि कानूनन अपराध भी है. ऐसे मामलों में जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.

उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए अपनी जान जोखिम में डालना और रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है. रेलवे प्रशासन भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा.

बता दें कि हाल के वर्षों में रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में रील बनाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. लेकिन यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि अब रेलवे ऐसे मामलों को केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि कानूनी कार्रवाई कर रहा है. सोशल मीडिया की चकाचौंध में सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए यह मामला एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- थाना में घुसकर बनाया रील्स, दर्ज हुआ एफआईआर!

इसे भी पढ़ें- बाइक पर रील बनाने वाले सावधान, पकड़े गए तो पुलिस करेगी ये कार्रवाई

इसे भी पढ़ें- रील बनाने के चक्कर में बोकारो के कूलिंग पौंड डैम में डूबा बालक, ईद की खुशियां मातम में तब्दील

TAGGED:

लड़की का ट्रेन के इंजन में रील्स
CASE AGAINST YOUNG WOMAN
REEL ON GOODS TRAIN ENGINE
PALAMU
REELS ON TRAIN ENGINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.