बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर केस दर्ज; वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप

बरेली: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस खान और उसकी पत्नी के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज हुआ. उन पर वक्फ की जमीन के फर्जी पेपर तैयार कर उसको हड़पने का मामला दर्ज किया गया है. डॉ. नफीस बरेली में हुए बवाल के मामले में जेल की सलाखों के पीछे है. अब उस पर दर्ज मुकदमे से मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

पुलिस ने दर्ज किया केस: कोतवाली प्रभारी अमित पांडे ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर उसको कब्जाने का मामला दर्ज किया गया है. मामले की विवेचना करके आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी डॉ. नफीस 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद से जेल में बंद है.

किसने और क्या आरोप लगाया: बरेली के किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा निकट राजोंवाली मस्जिद के पास में रहने वाले मोहम्मद कमर अख्तर ने कोतवाली में आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है.

आरोप लगाया है, कि उनकी दादी नन्हों कुजडी का बमनपुरी में वक्फ संख्या 26ए में करीब 95 वर्ग गज का मकान है, जिसमें वह रहती थीं. मकान के नीचे पांच दुकानें बनी बनी हुई थीं. इसमें से एक दुकान से उसकी दादी जीवनयापन करती थीं. मुंहबोली दादी नन्हों की कोई संतान नहीं थी.

मोहम्मद कमर अख्तर के दादा साबिर हुसैन की कुतुबखाना सब्जी मंडी में दुकान थी. सब्जी की दुकान होने की वजह से नन्हों का उनके दादा की दुकान पर आना-जाना था. नन्हों ने मोहम्मद कमर के दादा साबिर हुसैन को अपना मुंहबोला भाई मान लिया था.