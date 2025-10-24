ETV Bharat / state

बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर केस दर्ज; वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप

कोतवाली प्रभारी अमित पांडे ने बताया कि मामले की विवेचना करके आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी जेल में है.

डॉ. नफीस और उसकी पत्नी पर केस.
डॉ. नफीस और उसकी पत्नी पर केस. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read
बरेली: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस खान और उसकी पत्नी के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज हुआ. उन पर वक्फ की जमीन के फर्जी पेपर तैयार कर उसको हड़पने का मामला दर्ज किया गया है. डॉ. नफीस बरेली में हुए बवाल के मामले में जेल की सलाखों के पीछे है. अब उस पर दर्ज मुकदमे से मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

पुलिस ने दर्ज किया केस: कोतवाली प्रभारी अमित पांडे ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर उसको कब्जाने का मामला दर्ज किया गया है. मामले की विवेचना करके आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी डॉ. नफीस 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद से जेल में बंद है.

किसने और क्या आरोप लगाया: बरेली के किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा निकट राजोंवाली मस्जिद के पास में रहने वाले मोहम्मद कमर अख्तर ने कोतवाली में आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है.

आरोप लगाया है, कि उनकी दादी नन्हों कुजडी का बमनपुरी में वक्फ संख्या 26ए में करीब 95 वर्ग गज का मकान है, जिसमें वह रहती थीं. मकान के नीचे पांच दुकानें बनी बनी हुई थीं. इसमें से एक दुकान से उसकी दादी जीवनयापन करती थीं. मुंहबोली दादी नन्हों की कोई संतान नहीं थी.

मोहम्मद कमर अख्तर के दादा साबिर हुसैन की कुतुबखाना सब्जी मंडी में दुकान थी. सब्जी की दुकान होने की वजह से नन्हों का उनके दादा की दुकान पर आना-जाना था. नन्हों ने मोहम्मद कमर के दादा साबिर हुसैन को अपना मुंहबोला भाई मान लिया था.

नन्हों ने अपनी मौत से पहले अपनी वक्फ संख्या 26ए वाली संपत्ति को उसके दादा साबिर हुसैन और उनके तीनों बेटो साकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और नासिर हुसैन के नाम वसीयत कर दी थी.

लीज पर ली गई संपत्ति: मोहम्मद कमर का आरोप है, कि उसके पिता साकिर हुसैन का आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. नफीस की कुतुबखाना इलाके में चश्मे की दुकान पर आना-जाना था. डॉ. नफीस ने उसके पिता को अपने विश्वास में लेकर वक्फ संख्या 26ए वाली संपत्ति वर्ष 1996 में 30 साल (जिसका समय जून 2026 में पूरा हो रहा है) के लिए अपनी पत्नी फरहत बेगम के नाम लीज पर ले ली.

फर्जी कागज से गिफ्ट डीड बनवाया: मोहम्मद कमर का कहना है, कि वर्ष 2022 में उसके पिता का निधन हो गया. इसके बाद आईएमसी प्रवक्ता डॉ. नफीस और उनकी पत्नी फरहत बेगम ने धोखाधड़ी करके फर्जी कागजात तैयार किए. वक्फ संख्या 26ए की संपत्ति की अपने दोनों बेटों नौमान खान और फरहान खान के नाम गिफ्ट डीड बनवा लिया. इस पर अभी भी काबिज हैं. मोहम्मद कमर ने पुलिस से कब्जा की गई जमीन को वापस दिलाने की मांग की है.

