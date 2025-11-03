ETV Bharat / state

एकतरफा प्यार में दो बार तुड़वाई युवती की सगाई, फिर पिता ने सिखाया सबक, पत्नी पर एसिड डालने वाला पति गिरफ्तार

हरिद्वार के लक्सर में एकतरफा प्यार में युवती की सगाई तुड़वाने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

November 3, 2025

लक्सर: एकतरफा प्यार में एक युवक ने दो बार युवती की सगाई तुड़वा दी. आरोप है कि तीसरी बार भी उसने युवती के होने वाले ससुराल में आपत्तिजनक वीडियो और मैसेज भेजकर रिश्ता तुड़वाने का प्रयास किया. जिसके बाद युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अश्लील वीडियो और मैसेज भेजकर करता था ब्लैकमेल: लक्सर कोतवाली के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने एक जगह अपनी बेटी की शादी तय की है. दिसंबर माह में उनकी बेटी की शादी होनी है. लेकिन गांव का ही एक युवक उनकी बेटी के होने वाली ससुराल में अश्लील वीडियो और मैसेज भेजकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है. ग्रामीण द्वारा तहरीर में कहा कि आरोपित युवक उनकी बेटी का रिश्ता तुड़वाने का प्रयास कर रहा है. पहले भी दो बार वह उनकी बेटी का रिश्ता तुड़वा चुका है.

पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज: ग्रामीण ने पुलिस से आरोपी युवक पर उनकी बेटी को परेशान और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई. लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

हत्या के प्रयास में पति गिरफ्तार: वहीं, लक्सर के ही एक दूसरे मामले में पत्नी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है. 24 अक्टूबर को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भक्तनपुर गांव निवासी एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई थी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया था. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे देहरादून रेफर कर दिया गया था.

मामले में महिला के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि बहन की 24 फरवरी 2019 को शादी हुई थी. शादी में उन्होंने कार समेत अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था. लेकिन शादी के बाद से ही युवक व उसके परिजन दहेज में बड़ी कार और नकद पैसों की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करते लगे थे. इस दौरान दो बार उन्होंने ससुरालियों को पैसे भी दिए. लेकिन इसके बाद भी वह उसे प्रताड़ित कर रहे थे. उसने 24 अक्टूबर को ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर महिला को जलाने का आरोप लगाया.

