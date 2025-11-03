ETV Bharat / state

एकतरफा प्यार में दो बार तुड़वाई युवती की सगाई, फिर पिता ने सिखाया सबक, पत्नी पर एसिड डालने वाला पति गिरफ्तार

लक्सर: एकतरफा प्यार में एक युवक ने दो बार युवती की सगाई तुड़वा दी. आरोप है कि तीसरी बार भी उसने युवती के होने वाले ससुराल में आपत्तिजनक वीडियो और मैसेज भेजकर रिश्ता तुड़वाने का प्रयास किया. जिसके बाद युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. अश्लील वीडियो और मैसेज भेजकर करता था ब्लैकमेल: लक्सर कोतवाली के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने एक जगह अपनी बेटी की शादी तय की है. दिसंबर माह में उनकी बेटी की शादी होनी है. लेकिन गांव का ही एक युवक उनकी बेटी के होने वाली ससुराल में अश्लील वीडियो और मैसेज भेजकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है. ग्रामीण द्वारा तहरीर में कहा कि आरोपित युवक उनकी बेटी का रिश्ता तुड़वाने का प्रयास कर रहा है. पहले भी दो बार वह उनकी बेटी का रिश्ता तुड़वा चुका है. पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज: ग्रामीण ने पुलिस से आरोपी युवक पर उनकी बेटी को परेशान और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई. लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.