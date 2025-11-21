ETV Bharat / state

गौतम गंभीर के खिलाफ कोरोना महामारी के दौरान दवाईयों की जमाखोरी का केस निरस्त

क्रिकेटर और पूर्व सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ कोरोना महामारी के दौरान दवाईयों की जमाखोरी का केस निरस्त.

गौतम गंभीर के खिलाफ केस निरस्त
गौतम गंभीर के खिलाफ केस निरस्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 21, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाईयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में क्रिकेटर और बीजेपी के पूर्व सांसद गौतम गंभीर समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया है.

दरअसल, गौतम गंभीर के खिलाफ दर्ज मामले में रोहिणी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर के अलावा गौतम गंभीर फाउंडेशन, इसके सीईओ अपराजिता सिंह, सीमा गंभीर और नताशा गंभीर के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून की धारा 18(सी) के तहत मामला दर्ज कराया था.

बता दें कि दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 8 जुलाई 2021 को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरु किया था. इसी तरह के आरोपों के तहत आप नेताओं प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरू किया गया था. तीनों के खिलाफ दवाईयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरू किया गया.

गौतम गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाईयों की जमाखोरी की थी. वहीं, इमरान हुसैन पर आरोप था कि उन्होंने हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनाधिकृत रुप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल किया.

ये भी पढ़ें:

  1. Delhi Rohini Court: दवाईयों की जमाखोरी पर कार्रवाई, गौतम गंभीर फाउंडेशन को समन जारी
  2. दवाईयों का अनाधिकृत स्टॉक रखने के आरोपी हैं गौतम गंभीर : ड्रग कंट्रोलर

TAGGED:

DELHI HIGH COURT GAUTAM GAMBHIR
DRUGS AND COSMETICS ACT
DRUG HOARDING CASE
GAUTAM GAMBHIR
DELHI DRUG HOARDING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.