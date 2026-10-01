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गन प्वाइंट पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप; उन्नाव पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा

महिला ने पुलिस को दी तहरीर देकर बताया कि करीब 3 वर्ष पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया था.

गन प्वाइंट पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप.
गन प्वाइंट पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 11:52 AM IST

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उन्नाव: जिले में एक महिला ने चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला का दावा है कि मदद के बहाने उसे बुलाया गया और गन प्वाइंट पर गैंगरेप किया गया. बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलने का दबाव बनाया गया. फिलहाल, पुलिस ने तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

महिला ने पुलिस को दी तहरीर देकर बताया कि करीब 3 वर्ष पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया था. वह दूसरी महिला के साथ रहने लगा. पति के अलग रहने के बाद परिवार के भरण-पोषण और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वह अधिकारियों और अन्य लोगों से मदद मांग रही थी.

इसी दौरान उसकी मुलाकात राहतगंज बाजार निवासी रूमी उर्फ अदीलुर्रहमान, बाकरगंज निवासी इमरान और हाता बाजार निवासी फुजैएल से हुई. महिला का आरोप है कि तीनों ने पति के मामले में उसकी मदद करने का भरोसा दिलाया.

जनवरी 2025 में रूमी ने उसे अपने घर बुलाया. आरोप है कि वहां इमरान ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया. इसके बाद तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया. पीड़िता के अनुसार घटना के बाद आरोपित वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण करते रहे.

आरोप है कि वीडियो सार्वजनिक न करने के एवज में उससे करीब एक लाख रुपए भी ले लिए गए. महिला का कहना है कि आरोपितों के दबाव और धमकी के कारण वह काफी समय तक मामले में शिकायत नहीं कर सकी. महिला ने आरोप लगाया कि बीते 02 फरवरी 2026 को रुपए देने और अश्लील वीडियो डिलीट करने की बात कहकर उसे दोबारा रूमी के घर बुलाया गया.

वहां पर रूमी, इमरान, फुजैएल और एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था. पीड़िता के मुताबिक, आरोपितों ने पिस्टल दिखाकर उसे डराया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 24 अगस्त को उसे सदर बुलाया गया और वहां सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए. इसके बाद उसने पुलिस से मामले की शिकायत की.

कोतवाली प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस आरोपों से जुड़े साक्ष्य, घटनास्थल, कथित लेनदेन और अन्य तथ्यों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी.

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