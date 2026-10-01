ETV Bharat / state

गन प्वाइंट पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप; उन्नाव पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा

गन प्वाइंट पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: जिले में एक महिला ने चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला का दावा है कि मदद के बहाने उसे बुलाया गया और गन प्वाइंट पर गैंगरेप किया गया. बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलने का दबाव बनाया गया. फिलहाल, पुलिस ने तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

महिला ने पुलिस को दी तहरीर देकर बताया कि करीब 3 वर्ष पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया था. वह दूसरी महिला के साथ रहने लगा. पति के अलग रहने के बाद परिवार के भरण-पोषण और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वह अधिकारियों और अन्य लोगों से मदद मांग रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात राहतगंज बाजार निवासी रूमी उर्फ अदीलुर्रहमान, बाकरगंज निवासी इमरान और हाता बाजार निवासी फुजैएल से हुई. महिला का आरोप है कि तीनों ने पति के मामले में उसकी मदद करने का भरोसा दिलाया. जनवरी 2025 में रूमी ने उसे अपने घर बुलाया. आरोप है कि वहां इमरान ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया. इसके बाद तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया. पीड़िता के अनुसार घटना के बाद आरोपित वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण करते रहे.