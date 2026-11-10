ETV Bharat / state

मेरठ में आपसी विवाद में चली गोली, एक युवक घायल; पुलिस ने 4 के खिलाफ दर्ज किया केस

मेरठ में आपसी विवाद में चली गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दीनगर इलाके में पुरानी रंजिश और शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि विवाद के बाद युवकों ने मिलकर एक युवक पर ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना शताब्दीनगर क्षेत्र की है. घायल युवक की पहचान कुलदीप कसाना के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घटना से पहले कुछ युवकों के बीच शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी और नोंकझोक हो गई थी.