मेरठ में आपसी विवाद में चली गोली, एक युवक घायल; पुलिस ने 4 के खिलाफ दर्ज किया केस
शताब्दीनगर और घाट क्षेत्र के चार युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:28 AM IST
मेरठ: परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दीनगर इलाके में पुरानी रंजिश और शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि विवाद के बाद युवकों ने मिलकर एक युवक पर ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना शताब्दीनगर क्षेत्र की है. घायल युवक की पहचान कुलदीप कसाना के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घटना से पहले कुछ युवकों के बीच शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी और नोंकझोक हो गई थी.
बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर आरोपियों ने युवक को निशाना बना लिया और तमंचे से ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान एक गोली सीधे कुलदीप की पीठ में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में शताब्दीनगर और घाट क्षेत्र के चार युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व और गाड़ी खड़ी करने को लेकर पहले से भी रंजिश चली आ रही थी.
परतापुर थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है. दोनों पक्षों का पुराना आपराधिक इतिहास और आपसी विवाद रहा है. नामजद आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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