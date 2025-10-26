ETV Bharat / state

मेरठ में कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित और मंगेतर पर केस, गर्लफ्रेंड ने कहा- दीपक गिरी ने किया रेप, सगाई का विरोध करने पर मारपीट की

पीड़िता ने दीपक के पिता और दोनों भाइयों को भी आरोपी बनाया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने महिला के पति का लेटर दिखाया और कहा कि सारे आरोप झूठे हैं.
कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने महिला के पति का लेटर दिखाया और कहा कि सारे आरोप झूठे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 10:02 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 10:57 PM IST

मेरठ : सपा नेता दीपक गिरि की गर्लफ्रेंड ने दीपक, उनकी मंगेतर पूनम पंडित समेत पांच के खिलाफ भावनपुर थाने में केस दर्ज कराया है. शिकायत में दीपक के पिता और दो भाइयों को भी आरोपी बनाया गया है. गर्लफ्रेंड का आरोप है कि 2018 में दीपक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, फिर मेरे साथ रेप किया. समाजवादी पार्टी ने भी दीपक गिरि को पार्टी से निकाल दिया है.

पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने बताया कि 17 अक्टूबर को दीपक गिरी ने कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के साथ सगाई की. इस बात की जानकारी होने पर मैं दीपक के घर विरोध करने पहुंची तो उसके भाइयों प्रदीप गिरी व कुलदीप गोस्वमी और पिता कृष्णपाल गिरी ने गाली गलौज की. जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया. पुलिस ने अपहरण के प्रयास, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और मारपीट जैसे गंभीर 13 धाराओं में FIR दर्ज की है.

पीड़िता ने पुलिस को बताया, 2018 में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती दीपक गिरी से हुई थी. दीपक ने उसे घर बुलाया. कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसकी वीडियो भी बना ली. 2021 में आर्य समाज मंदिर में शादी की. अब पूनम पंडित से शादी करने जा रहा है. पीड़िता का आरोप है कि दीपक ने उससे लाखों रुपए भी वसूले हैं.

वहीं दीपक की मंगेतर और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने अपने बचाव में सफाई दी है. उन्होंने बताया कि महिला ने साजिश के तहत केस दर्ज कराया है. दीपक पर लगाए गए सारे आरोपी झूठे हैं. आरोप लगाने वाली महिला कई बार मुझसे मिली है. हाल ही में एक रेस्टोरेंट में मिले थे, वह दीपक के खिलाफ सबूत दिखाना चाहती थी, लेकिन कोई सबूत नहीं दिखा पाई.

पूनम पंडित ने कहा कि मेरे पास ऐसे तमाम साक्ष्य हैं, जिनसे वह यह साबित कर सकती हैं कि जिससे वह शादी करने जा रही हैं उस पर लगे आरोप झूठे हैं. उन्होंने कहा कि महिला के पति ने लिख कर दिया है कि मेरी पत्नी पिछले 10 साल से अपनी मनमानी कर रही है, जिससे वह गलत कामों में फंस जाती है. मेरी पत्नी और मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है और न ही कोर्ट में कोई मामला है. मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दांपत्य जीवन में खुश हूं. दीपक गिरि से टेंडर को लेकर विवाद चल रहा है.

मामले में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि भावनपुर थाने में एक व्यक्ति और उनके अलावा 5 लोगों के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच सीओ को दी गई है. जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : October 26, 2025 at 10:57 PM IST

