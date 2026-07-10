गोंडा में मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी; BJP नेता और पुलिसकर्मी सहित 5 पर केस दर्ज
शुरुआत में निवेशकों को पैसे दिए गए और बाद में टालमटोल किया गया. लोगों ने ठगा महसूस किया तब शिकायत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:40 AM IST
गोंडा: मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर प्राइवेट कंपनी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है. इस मामले में BJP नेता राहुल सिंह और उनकी पत्नी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद कुमार राय ने बताया कि निवेश के नाम पर और जल्द कमाई का झांसा देकर भोले भाले लोगों को ठगा गया. निवेशकों ने तहरीर देकर ठगी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है.
इसके आधार पर कर्नलगंज कोतवाली में राहुल सिंह और उनकी पत्नी शिल्पी, लखनऊ में तैनात पुलिसकर्मी रजनीश रौशन, दीपक कुमार और आदिल पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ हैं.
7 लोगों ने दी थी तहरीर: कर्नलगंज निवासी अजय मौर्य समेत 7 लोगों की संयुक्त तहरीर दी थी. शिकायतकर्ता अजय मौर्य का आरोप है कि उनकी मुलाकात रजनीश रौशन से कराई गई.
रजनीश ने खुद को एक निवेश कंपनी से जुड़ा बताते हुए भरोसा दिलाया कि कंपनी में निवेश करने पर मूलधन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा और हर महीने 6 प्रतिशत तक मुनाफा दिया जाएगा.
भरोसा मजबूत करने के लिए राहुल चौहान, शिल्पी सिंह, दीपक कुमार और आदिल से भी मुलाकात कराई गई. सभी ने कंपनी को सुरक्षित बताते हुए निवेश के लिए कहा. इन लोगों के झांसे में आकर भोले भाले लोगों ने 1.48 करोड़ रुपए निवेश कर दिए.
शुरुआत में निवेशकों को पैसे दिए गए और बाद में टालमटोल किया गया. इसके बाद लोगों ने ठगा महसूस किया तब प्रशासन की शरण ली. फिलहाल पुलिस आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
नवंबर 2025 में केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के निर्देश पर रिपोर्ट मांगी गई थी और अब एफआईआर के बाद पड़ताल तेज हो गई है.
किससे कितनी ठगी हुई
- शिवा सिंह से 37 लाख रुपए.
- नदीम अहमद से 2.10 लाख रुपए
- अब्दुल हसीब से 2.10 लाख रुपए
- अबु सिंह से 2.10 लाख रुपए
- बृजेंद्र कुमार से 54.60 लाख रुपए
- कृष्ण कुमार गोस्वामी से 50 हजार रुपए
- विजय मौर्य से 70 लाख रुपए
- अहमद से 2.10 लाख रुपए
सीओ करनैलगंज आनंद कुमार राय ने बताया कि दिनांक 7 जुलाई 2026 को कोतवाली कर्नलगंज में वादी अजय मौर्य पुत्र हरीश चंद्र मौर्य, निवासी नचनी, कर्नलगंज द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर केस दर्ज किया गया है.
उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्तियों द्वारा एक 'VODBRO' नामक कंपनी में 5 से 6 प्रतिशत अधिक मुनाफा देने के नाम पर निवेश करवाने तथा सारा का सारा पैसा 'Capital Money Solution Private Limited' के खाते में जमा कराने की बात बताई गई.
इस प्रकार से कम समय में अधिक लाभ कमाने का लालच देकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है. प्रार्थना पत्र की जांच के बाद कैपिटल मनी सॉल्यूशन के डायरेक्टर और VODBRO कंपनी से संबंधित व्यक्तियों के समेत कुल 5 नामजद व्यक्तियों पर सुसंगत धाराओं में कोतवाली कर्नलगंज में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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