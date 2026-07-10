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गोंडा में मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी; BJP नेता और पुलिसकर्मी सहित 5 पर केस दर्ज

गोंडा में मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर प्राइवेट कंपनी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है. इस मामले में BJP नेता राहुल सिंह और उनकी पत्नी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद कुमार राय ने बताया कि निवेश के नाम पर और जल्द कमाई का झांसा देकर भोले भाले लोगों को ठगा गया. निवेशकों ने तहरीर देकर ठगी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है. इसके आधार पर कर्नलगंज कोतवाली में राहुल सिंह और उनकी पत्नी शिल्पी, लखनऊ में तैनात पुलिसकर्मी रजनीश रौशन, दीपक कुमार और आदिल पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ हैं. सीओ करनैलगंज आनंद कुमार राय. (Video Credit: ETV Bharat) 7 लोगों ने दी थी तहरीर: कर्नलगंज निवासी अजय मौर्य समेत 7 लोगों की संयुक्त तहरीर दी थी. शिकायतकर्ता अजय मौर्य का आरोप है कि उनकी मुलाकात रजनीश रौशन से कराई गई. रजनीश ने खुद को एक निवेश कंपनी से जुड़ा बताते हुए भरोसा दिलाया कि कंपनी में निवेश करने पर मूलधन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा और हर महीने 6 प्रतिशत तक मुनाफा दिया जाएगा. भरोसा मजबूत करने के लिए राहुल चौहान, शिल्पी सिंह, दीपक कुमार और आदिल से भी मुलाकात कराई गई. सभी ने कंपनी को सुरक्षित बताते हुए निवेश के लिए कहा. इन लोगों के झांसे में आकर भोले भाले लोगों ने 1.48 करोड़ रुपए निवेश कर दिए.