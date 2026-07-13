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मुजफ्फरनगर मार्केट में युवक-युवती से मारपीट; पुलिस ने 5 नामजद, कुछ अज्ञात पर केस दर्ज किया

इस पर मौके पर मौजूद भीड़ ने युवक से उसका नाम पूछा तो उसने अपनी पहचान बदलकर हिंदू नाम बताया, लेकि गोत्र न बताने पर पब्लिक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. जानकारी के मुताबिक लड़का और लड़की दोनों शामली जनपद के रहने वाले हैं.

मारपीट करने वाले लोगों का आरोप है कि युवक गैर हिंदू समाज से है और लड़की हिंदू समाज से है. छोले-भटूरे की दुकान पर युवक उस युवती के साथ अश्लील हरकत कर रहा था.

मुजफ्फरनगर: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला परिषद मार्केट में रविवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब छोले-भटूरे की दुकान पर बैठे एक युवक और युवती के साथ लोगों की भीड़ ने बदसलूकी शुरू कर दी. लोगों ने दोनों की पिटाई शुरू कर दी.

जिला परिषद मार्केट में मारपीट और हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पब्लिक की भीड़ से युवक और युवती को बचाया और उनका मेडिकल कराया. पीड़ित की तहरीर पर सिविल लाइन पुलिस ने वीडियो और साक्ष्य के आधार पर कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कानूनी कार्रवाई शुरू करदी है.

मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि जिला परिषद मार्केट से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक और एक युवती पर कुछ युवकों द्वारा हावी होकर मारपीट और अभद्रतता की जा रही है. इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों का रेस्क्यू किया गया.

इसके पश्चात मेडिकल उपचार कराया गया. दोनों की बातों को सुना गया और उनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर साक्ष्यों के आधार पर जांच करके इस संपूर्ण प्रकरण में 171/26 थाना सिविल लाइन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मुकदमे के बाद मेडिकल और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

सभी दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है. वीडियो की संपूर्ण जांच की जा रही. लड़की की तहरीर पर कुछ लोगों को नामजद किया गया है. बाकी इसमें लोग अज्ञात हैं. उनको भी चिन्हित किया जा रहा है. हर पहलू की जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

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