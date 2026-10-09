ननिहाल में रहने वाली किशोरी से गैंगरेप का आरोप; नाना-नानी, मामा सहित 10 पर केस दर्ज
डीसीपी पश्चिम ने बताया कि पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:23 AM IST
कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी से कन्नौज में सामूहिक दुष्कर्म और लंबे समय तक यौन शोषण का मामला सामने आया है. किशोरी कन्नौज के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में अपने नाना-नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी.
आरोप है कि रिश्ते के मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके दोस्तों ने भी कई बार उसका यौन शोषण किया. इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई. आरोप है कि घटना को छिपाने के लिए करीब 4 महीने 20 दिन के गर्भ का गर्भपात करा दिया.
फिलहाल, पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटनाएं कब-कब हुईं और उनमें कौन-कौन लोग शामिल थे.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच की जा रही है. गर्भपात से जुड़े मेडिकल दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कराई जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रावतपुर की रहने वाली किशोरी की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई के लिए कन्नौज में अपने नाना-नानी के घर रहती थी. इसी दौरान रिश्ते के मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
आरोप है कि मामा के दोस्तों ने भी उसके साथ कई बार रेप किया. परिजनों के अनुसार किशोरी डर और दबाव के चलते काफी समय तक किसी को घटना के बारे में नहीं बता सकी.
लगातार शोषण के बाद जब वह गर्भवती हुई, तब मामले की जानकारी सामने आई. मां की शिकायत के आधार पर रावतपुर पुलिस ने नाना-नानी, रिश्ते के मामा-मामी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है. पुलिस अब किशोरी के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, गर्भपात से जुड़े चिकित्सकीय दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें: 7 माह के दो बच्चों की लिवर कैंसर सर्जरी; SGPGI में मिला नया जीवन, 6 किलो से कम था दोनों का वजन