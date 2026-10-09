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ननिहाल में रहने वाली किशोरी से गैंगरेप का आरोप; नाना-नानी, मामा सहित 10 पर केस दर्ज

ननिहाल में रहने वाली किशोरी से गैंगरेप का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी से कन्नौज में सामूहिक दुष्कर्म और लंबे समय तक यौन शोषण का मामला सामने आया है. किशोरी कन्नौज के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में अपने नाना-नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी.

आरोप है कि रिश्ते के मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके दोस्तों ने भी कई बार उसका यौन शोषण किया. इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई. आरोप है कि घटना को छिपाने के लिए करीब 4 महीने 20 दिन के गर्भ का गर्भपात करा दिया.