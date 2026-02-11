ETV Bharat / state

प्रधान बनने की चाह में कराया अश्लील डांस; 10 लोगों पर मुकदमा, 2 गिरफ्तार

सहारनपुर : जिले के फतेहपुर इलाके के गांव दत्तौली मुगल में युवक को अश्लील डांस करवाना महंगा पड़ गया. अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और आनन-फानन में 10 लोगों के खिलाफ़ नामजद मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. डांस और खुलेआम अश्लील हरकतों के वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो हड़कंप मच गया था. गांव में चर्चा है कि प्रधानी चुनाव के लिए यह कार्यक्रम कराया गया.

सीओ सदर मनीष चंद्र ने बताया कि यह मामला 10 फरवरी 2026 का है. गांव दत्तौली मुगल में सार्वजनिक स्थल पर हुए एक कार्यक्रम में अश्लील डांस करवाया गया. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्यक्रम में अश्लील डांस कराने वाले लोगों की पहचान में जुट गई है. फिलहाल पुलिस ने दबिश देकर वीडियो में दिखने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें नौशाद पुत्र इशरत उर्फ भूरा और गुलफान पुत्र सलाम, निवासी दत्तौली मुगल, थाना फतेहपुर, सहारनपुर हैं.