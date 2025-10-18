ETV Bharat / state

लखनऊ की 250 साल पुरानी कला, जानवरों की बेकार हड्डियां बन जाती बेशकीमती, नवाब भी रहे कद्रदान

यूपी में सिर्फ लखनऊ ही इस कला का केंद्र है, करीब 200 से ज्यादा कारीगर इस कला से जुड़े हैं.

जानवरों की हड्डियों पर बनाई जाती है नक्काशी
जानवरों की हड्डियों पर बनाई जाती है नक्काशी (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 9:31 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 11:20 AM IST

लखनऊ: क्या आप जानते हैं यूपी में एक ऐसी कला भी है जो जानवरों की बेकार हड्डियों को बेशकीमती बना देती है. यह कला है हड्डियों पर नक्काशी की. इस कला का यूपी में सिर्फ लखनऊ ही एक मात्र केंद्र बचा है. मौजूदा समय में इस कला और कारोबार से 200 लोग जुड़े हैं. चलिए आगे जानते हैं कि आखिर कैसे यह कला बढ़ी और इसकी क्या खासियत है.


मुगलों से नवाबी दौर तकः इस कला की शुरुआत मुगलकाल से बताई जाती है. हालांकि इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं है. नवाबों के दौर में इस कला को बहुत सम्मान मिला. नवाबों ने इस कला के हुनरमंदों को खूब आगे बढ़ाया. अब उनकी अगली पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रही है. नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि हड्डियों पर नक्काशी मुगल काल से ही चल रही है. पहले हाथी के दांत पर नक्काशी करते थे और उससे शतरंज की गोटी, कलाम, चेस बोर्ड आदि प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे. 1980 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आने के बाद हाथी के दांत पर नक्काशी बंद कर दी गई. उसके बाद ऊंट की हड्डियों पर नक्काशी शुरू हुई. ऊंट की हड्डियां कम मिलने के कारण अब भैंसे की हड्डी पर नक्काशी की जाती है.

बेहद धैर्य का काम: हड्डियों पर नक्काशी की कला बेहद धैर्य का काम मानी जाती है. हड्डियों पर छोटी-छोटी नक्काशी करने के लिए बेहद बारीकी से हथौड़ी और छेनी चलाई जाती है. कई बार तो एक अच्छा पीस तैयार करने में कई दिन भी लग जाते हैं. मुगलों और नवाबों के दौर में हाथी की हड्डियों पर नक्काशी की जाती थी. 1980 में हाथी की हड्डियों पर नक्काशी बंद कर दी गई. सिर्फ ऊंट और अन्य जानवरों की हड्डियों पर यह नक्काशी की जाने लगी. इस नक्काशी के जरिए कई तरह के खूबसूरत हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं.
लखनऊ में हड्डियों पर बनाई जाती है नक्काशी (Photo Credit : ETV Bharat)


क्या-क्या तैयार होता: हड्डियों पर खूबसूरत नक्काशी से स्टैंडिंग लैंप, मोबाइल हैंगिंग स्टैंड, कान का झाला, ज्वेलरी बॉक्स, फोटो फ्रेम, हाथी, टेबल, शोपीस, चेस बोर्ड और आदि सामान बनाए जाते हैं. प्रोडक्ट की बिक्री शहर, प्रदेश के अलग-अलग बाजारों में होती है. ऑनलाइन भी इसकी डिमांड है. प्रोडक्ट विदेश में भी भेजे जाते हैं. डिमांड ज्यादातर फोटो फ्रेम पर नकाशी स्टैंडिंग व लैंप ज्वेलरी बॉक्स की होती है.

जानवरों की हड्डियों पर बनाई जाती है नक्काशी (Photo Credit : ETV Bharat)

कितनी कीमत होती है: हड्डियों पर नक्काशी की कीमतें वैसे तो डिमांड के अनुसार तय की जाती है. हालांकि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनकी कीमतें 100 रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक है. इनमें सबसे सस्ता कान का झाला है जबकि सबसे महंगा स्टैंड लैंप है. स्टैंड लैंप के मास्टर पीस की कीमत 2 लाख है. इसकी हाइट 5 फीट होती है. इस पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है. यह देखने में बेहद खूबसूरत लगता है.

हड्डियों पर नक्काशी (Photo Credit : ETV Bharat)

मामा से सीखा हुनर: गोल दरवाजा सज्जाद बाग के एक कारखाने के कारीगर जलालुद्दीन ने बताया कि वे पिछले 45 वर्षों से इस कारोबार से जुड़े हैं. उन्होंने यह हुनर अपने मामा से सीखा था और अब कई युवाओं को भी यह कला सिखा चुके हैं. उन्हें 2010 में राज्य पुरस्कार मिला था और 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सम्मानित किया था.

हड्डियों से बनाई गई प्रोडक्ट (Photo Credit : ETV Bharat)



लखनऊ में 200 कारीगर: जलालुद्दीन बताते हैं कि लखनऊ में करीब 200 कारीगर हैं जो भैंस और ऊंट की वेस्ट हड्डियों से इंटीरियर और सजावटी सामान बनाते हैं. करीब ढाई सौ वर्षो से यह काम चल रहा है यह काम सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होता है. लखनऊ ही इस कला का केंद्र हैं.

हड्डियों से बनाई गई प्रोडक्ट (Photo Credit : ETV Bharat)


कारीगर कितना कमा लेते हैं: उन्होंने बताया कि यहां एक मास्टर पीस तैयार करने में करीब एक महीने लगता हैं. जबकि एक चेस बोर्ड बनाने में दो हफ्ता लगता है. कारीगरों की एक दिन की कमाई 1000 से 1200 तक होती है.

इन देशों में भेजी जाती कलाकृतियां: उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की मांग देश-विदेश में है. हमारी कलाकृतियां अमेरिका, दुबई, हांगकांग और सऊदी अरब तक जातीं हैं. भारत सरकार कई बार हमें अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भेज चुकी है.

हड्डियों से बनाई गई हाथी (Photo Credit : ETV Bharat)

दिल्ली और आगरा में बिकते सामान: जलालुद्दीन बताते हैं कि हमारे बने हुए सजावटी सामान हर जगह नहीं मिलते. ये मुख्य रूप से लखनऊ के बड़े इमामबाड़े, दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुबमीनार और आगरा के ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों की दुकानों पर ही बिकते हैं.

हड्डियों पर नक्काशी (Photo Credit : ETV Bharat)

पर्यावरण के लिए फायदेमंद: उनका का मानना है कि यह कारोबार रोजगार और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है. हालांकि कुछ लोग धार्मिक भावनाओं के चलते इन उत्पादों को नहीं खरीदते, लेकिन कला और हस्तशिल्प के प्रेमियों के लिए यह कारीगरी अब भी बेहद आकर्षक है.

हड्डियों के प्रोडक्ट (Photo Credit : ETV Bharat)


सरकार से कोई मदद नहीं: जलालुद्दीन बताते हैं कि जब लोग हमारे बनाए सामान को देखते हैं, तो विश्वास नहीं कर पाते कि यह हड्डियों से बना है. जब सच जान लेते हैं तो इस कारीगरी की तारीफ किए बिना नहीं रहते. सरकार से हम कारोबारी को कोई खास मदद नहीं मिलती है. 2014 के बाद से इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नहीं हुआ है.

मृत जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल होता हैं: जलालुद्दीन के बेटे अकील अख्तर भी अब इस पारंपरिक कला से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि लोगों में यह गलतफहमी होती है कि हम जानवरों को मारकर हड्डियां निकालते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम सिर्फ स्लॉटर हाउस या प्राकृतिक रूप से मृत जानवरों की हड्डियों का ही इस्तेमाल करते हैं.

ऑनलाइन आर्डर भी मिलने लगे: उन्होंने बताया कि आज सोशल मीडिया ने इस कला को नई पहचान दी है. अब ऑनलाइन ऑर्डर पर कारीगर कंघी, इत्र की शीशी, ज्वेलरी बॉक्स, दीवारों के फ्रेम, घड़ी, लैंप, मोबाइल हैंगिंग बॉक्स जैसे आधुनिक उत्पाद तैयार करते हैं.

महीनों का काम अब हफ्तों में होने लगा: उन्होंने कहा कि तकनीक के आने से अब काम में सुविधा हुई है. पहले महीनों जिस काम में लगते थे अब मशीनों से कुछ ही हफ्तों में पूरा हो जाता है. हालांकि, कई बारीक नक्काशी अब भी हाथों से ही की जाती है, जो इस कला की आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं.

