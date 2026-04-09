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AMU के हॉस्टल में छात्र के कमरे से मिले कारतूस, पिस्टल की मैगजीन और नकली नोट; दबिश से पहले ही आरोपी फरार

जांच के दौरान पुलिस को वीडियो फुटेज मिला, जिसमें एक युवक चेहरे पर कपड़ा बांधकर फायरिंग करता दिखाई दिया. इसी आधार पर आरोपी की पहचान शहबाज के रूप में हुई, जो एएमयू में एमसीए द्वितीय वर्ष का छात्र बताया जा रहा है. पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना देकर उसके हॉस्टल कमरे में तलाशी ली. तलाशी के दौरान कमरे से कुल 26 प्रमाण पत्र (जिनमें असली और फर्जी दोनों शामिल हैं), एक लैपटॉप, नोट पैड और डिजिटल पेन, 8 मोबाइल फोन (6 एंड्रॉयड और 2 कीपैड) बरामद किए गए. इसके अलावा 9 नकली नोट भी मिले, जिनमें 500 रुपये के 2 और 100 रुपये के 7 नोट शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई थाना सिविल लाइंस और क्वार्सी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई. यह छापेमारी 7 अप्रैल को फ्रैंक हॉस्पिटल और ग्रीन सोसायटी के पास हुई फायरिंग की घटना के बाद की गई जांच के तहत हुई. इस मामले में पहले ही थाना क्वार्सी में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

अलीगढ़ : एएमयू (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) के एक हॉस्टल में पुलिस की दबिश के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस ने विश्वविद्यालय के जफर अहमद सिद्दीकी हॉस्टल में एक छात्र के कमरे से अवैध कारतूस, पिस्टल की मैगजीन, नकली नोट और बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया.

हॉस्टल से बरामद कारतूस और मैगजीन. (Photo Credit; ETV Bharat)

सबसे गंभीर बात यह रही कि कमरे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस भी मिले. इनमें .32 बोर पिस्टल की 2 खाली मैगजीन, 315 बोर के 4 खोखा कारतूस, 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस, एक .32 बोर का खोखा और एक बुलेट कारतूस शामिल हैं. यह बरामदगी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है. पुलिस ने इस मामले में थाना सिविल लाइंस में अलग से मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है.

इस पूरे मामले पर एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि आरोपी छात्र कई नामों का इस्तेमाल कर रहा था. जांच में सामने आया है कि उसका एक और नाम ताबिस भी है. उसके पास से अलग-अलग नामों और उम्र के प्रमाण पत्र भी मिले हैं, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और गहरी हो गई है.

एसएसपी नीरज जादौन ने यह भी बताया कि पुलिस अब आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही, लैपटॉप और मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या नहीं. एसएसपी ने विश्वविद्यालय के छात्रों से भी अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई का माहौल खराब करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस की प्राथमिकता है कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुरक्षित और शांत बना रहे, ताकि छात्र बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें.

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