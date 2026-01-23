ETV Bharat / state

वाराणसी एयरपोर्ट,यात्री के बैग से कारतूस बरामद, जा रहा था दिल्ली

सीआईएसएफ के जवानों ने यात्री को पुलिस को सौंप दिया, पुलिस कर रही पूछताछ.

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 9:11 AM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बनारस के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम उस वक्त सुरक्षाकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए, जब चेकिंग के दौरान एक यात्री के बैग से कारतूस बरामद हुआ. सूचना पर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी. इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने यात्री को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया. कारतूस मिलने की सूचना पर खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई और थाने पहुंच कर जांच पाड़ताल की. यात्री से थाने में पूछताछ की जा रही है.

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि बिहार के अकबरपुर रोहतास का रहने वाला वसीम अकरम एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX-1049) से शाम करीब 4 बजे दिल्ली जाने वाला था. दिल्ली पहुंचने के बाद उसे रात 8:30 बजे की कनेक्टिंग फ्लाइट से सऊदी अरब के दम्माम शहर के लिए उड़ान भरनी थी.

यात्री ने बोर्डिंग पास ले लिया था. मामले का खुलासा तब हुआ जब यात्री सीआईएसएफ (CISF) के सुरक्षा घेरे में पहुंचा. उसके द्वारा लिए जाए जा रहे सामानों की स्कैनिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात जवानों को बैग के भीतर कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. उसके बाद सघन तलाशी ली गई तो बैग से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ.

कारतूस मिलते ही सुरक्षाकर्मियों ने वसीम को घेरे में ले लिया और उसे हवाई यात्रा करने से रोक दिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई. शुरुआती पूछताछ में यात्री कारतूस के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. ऐसे में स्थानीय अधिकारियों को सूचना देने के साथ ही सीआईएसएफ के जवानों द्वारा फूलपुर पुलिस के साथ-साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और एलआईयू के बारे में इसकी सूचना दी गई. बाद में यात्री को बाबतपुर पुलिस चौकी पर पहुंचाया गया.

फूलपुर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है की यह कारतूस किसी लाइसेंसी हथियार का है, जिसे यात्री भूलवश साथ ले आया, या फिर इसके पीछे कोई साजिश या आपराधिक इरादा था. यात्री को पुलिस कस्टडी में ले लिया है और पूछताछ जारी है.

यह भी पढ़ें: इंडिगो फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग; टॉयलेट पेपर पर लिखा था-'प्लेन में बम है..'

यह भी पढ़ें: गोरखपुर से बेंगलुरू जा रही फ्लाइट से टकराया पक्षी; बनारस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग; सुरक्षित उतारे गए 216 यात्री

Last Updated : January 23, 2026 at 10:24 AM IST

TAGGED:

VARANASI NEWS
BULLET IN FLIGHT
लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट
LAL BAHADUR SHASTRI AIRPORT
VARANASI AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.