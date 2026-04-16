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शादी के पटाखों से कारों में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलीं गाड़ियां, देखें वीडियो

कारों में आग लगते ही अफरा तफरी का महौल बन गया. लोग इधर उधर भागने लगे.

VIKASNAGAR VENDING POINT CAR FIRE
शादी के पटाखों से कारों में लगी भीषण आग (ETV bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 6:15 PM IST

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विकासनगर: जीवनगढ़ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक वेंडिंग प्वाइंट के बाहर खड़ी गाडियों में अचानक आग लग गई. पास में आई बारात के दौरान फोड़े गए पटाखों की चिंगारी कारों तक पंहुचने से यह हादसा हो गया. सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पंहुचे. दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नही हुई.

देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के जीवनगढ़ में उस समय अफरा तफरी का महौल देखने को मिला जब एक वेडिंग प्वाइंट के बाहर खड़ी कारों मे अचानक आग ने अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते कारें धूं धूं कर जलने लगी. आग का गुबार और काला धुआं हवा के झौंकों के साथ विकारल रूप लेने लगा. मौक पर खड़ी कारें पूरी तरह जलकर राख हो गई.

शादी के पटाखों से कारों में लगी भीषण आग (ETV bharat)

आशंका जताई जा रही है की पटाखों की चिंगारी से ही आग भड़की. कारों में आग लगते ही अफरा तफरी का महौल बन गया. लोग इधर उधर भागने लगे. आनन फानन में फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पंहुची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

डाकपत्थर पुलिस चौकी प्रभारी संदीप पंवार ने बताया एक वेंडिंग प्वाइंट मे शादी समारोह में बारात के पटाखें फोड़े गए हैं. प्रथम दृष्टया पटाखों की चिंगारी से दो कारों मे आग लगी है. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. समय रहते दमकल कर्मियों ने आग को पूरी तरह बुझा दिया था. जिसके कारण बड़ा नुकसान होने से बच गया है.

कुछ दिन पूर्व विकासनगर बाजार मंडी चौक में शॉर्ट सर्किट के कारण दो दुकानें भी जलकर राख हो गई थी. दुकानों में लाखों रूपए का सामान जलकर राख हो गया था. आगजनी के कारण दुकान स्वामी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था.

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