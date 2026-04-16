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शादी के पटाखों से कारों में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलीं गाड़ियां, देखें वीडियो

विकासनगर: जीवनगढ़ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक वेंडिंग प्वाइंट के बाहर खड़ी गाडियों में अचानक आग लग गई. पास में आई बारात के दौरान फोड़े गए पटाखों की चिंगारी कारों तक पंहुचने से यह हादसा हो गया. सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पंहुचे. दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नही हुई.

देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के जीवनगढ़ में उस समय अफरा तफरी का महौल देखने को मिला जब एक वेडिंग प्वाइंट के बाहर खड़ी कारों मे अचानक आग ने अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते कारें धूं धूं कर जलने लगी. आग का गुबार और काला धुआं हवा के झौंकों के साथ विकारल रूप लेने लगा. मौक पर खड़ी कारें पूरी तरह जलकर राख हो गई.

शादी के पटाखों से कारों में लगी भीषण आग (ETV bharat)

आशंका जताई जा रही है की पटाखों की चिंगारी से ही आग भड़की. कारों में आग लगते ही अफरा तफरी का महौल बन गया. लोग इधर उधर भागने लगे. आनन फानन में फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पंहुची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.