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यूएस टैरिफ से मिर्जापुर में कालीन कारोबार डिस्टर्ब, निर्यात चौपट, बुनकर परेशान

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही मिर्जापुर का कालीन कारोबार डिस्टर्ब हो गया है. ( ईटीवी भारत )

मिर्जापुर : अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही मिर्जापुर का कालीन कारोबार डिस्टर्ब हो गया है. हर साल निर्यात घटता जा रहा है. 2022-23 में 391.56 करोड़, 2023-24 में 346.73 करोड़ था, जो 2024-25 में घटकर 238.55 करोड़ हो गया. काम कम मिलने से बुनकर परेशान हैं. वहीं कालीन कारोबारियों को अब भी व्यापार सुधरने की उम्मीद है.

मिर्जापुर के बुनकरों के हाथों से बना कालीन पूरी दुनिया में जाता है. पहले सबसे बड़ा मार्केट यूरोप हुआ करता था, अब अमेरिका है. यहां से कालीनी मिडिल ईस्ट, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका आदि देशों को भी जाया करता है. अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद बिजनेस पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हो गया है.

देश में कालीन की बात की जाती है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का नाम लिया जाता है. एक समय था, जब यहां का कालीन देश-विदेश जाता था और कालीन नगरी के नाम से शहर मशहूर था. आज भी कई देशों में डिमांड है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के आने से बाद से मिर्जापुर का कालीन कारोबार डिस्टर्ब हो गया है. पहले टैरिफ 6 प्रतिशत हुआ करता था. अचानक ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ कर दिया, जिससे कालीन कारोबारियों पर बड़ा असर पड़ा. निर्यात घट गया. बाद में, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद ट्रंप ने टैरिफ 10 प्रतिशत किया. अब थोड़ा-थोड़ा कारोबारियों को कालीन का आर्डर मिलना शुरू हो गया है.

बीते तीन सालों में मिर्जापुर के कालीन निर्यात की बात की जाए, तो डीजीएफटी के अनुसार हर साल निर्यात घटता जा रहा है. 2022 -23 में 391.56 करोड़, 2023-24 में 346.73 करोड़ था, जो 2024-25 में घटकर 238.55 करोड़ हो गया. कुल मिलाकर 3 सालों में 976 करोड़ का ही निर्यात हो सका है.

कालीन बुन रहे जावेद बुनकर और एक महिला बुनकर ने बताया कि कालीन का कारोबार पहले जैसा नहीं है. पहले जितना काम मिलता था, अब उतना नहीं मिल पा रहा है. किसी तरह जो काम मिल रहा है, उससे परिवार नहीं चल पा रहा है. दो वक्त की रोटी भी इससे नहीं हो पा रही है.

यूपी के मिर्जापुर में कालीन कारोबारी संकट में. (ईटीवी भारत)

ट्रंप के आने से दुनिया डिस्टर्ब

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (Carpet Export Promotion Council - CEPC) के पूर्व अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं, पूरा बिजनेस ही पूरी दुनिया का डिस्टर्ब हो गया है. व्यापार में अनिश्चिंतता है. अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर रखा है. इसके पहले टैरिफ 6 प्रतिशत था. इससे बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद फिर 10 प्रतिशत कर दिया. अब थोड़ा-थोड़ा ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है, काम लाइन पर आने लगा है.

यूपी के मिर्जापुर का कालीन कारोबार बुरे दौर में. (ईटीवी भारत)

जान लें कि यहां का कारपेट पूरी दुनिया में जाता है. पहले यूरोप में मार्केट हुआ करता था, अब अमेरिका है. मिडिल ईस्ट, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका के साथ सबसे बड़ा मार्केट यूरोप का था, जो इस समय डिस्टर्ब है. यूरोप भी रिकवर कर रहा है. बीच में, ऑर्डर बहुत घट गया था लेकिन अब 60 से 80 प्रतिशत इंडिया ने कवर कर लिया है.

मिर्जापुर से तीन सालों में 976 करोड़ का निर्यात

जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि मिर्जापुर में कालीन कारोबार बड़ी मात्रा में किया जाता है. डीजीएफटी के अनुसार पिछले तीन सालों में 976 करोड़ का निर्यात मिर्जापुर से हुआ है. बुनकरों के लिए वैसे हैंडलूम डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे यहां से भी MSEM डिपार्टमेंट, ODOP, MDA प्रोत्साहन योजना और अलग-अलग मेले में प्रतिभाग कराया जाता है.

मंदी के दौर से गुजर रहा मिर्जापुर का कालीन कारोबार. (ईटीवी भारत)

प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं संचालित हैं. निर्यात नीति 2025 से 30 घोषित हुई है. इसके अलावा सब्सिडी मेला प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार इंटरनेशनल फेयर आयोजित होता है. इसके साथ ही फ्री ट्रेड सैंपल गेटवे पोर्ट भी होता है.

बुनकरों के लिए सहायता ODOP, MDA हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन भी मिलता है. इन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में 6.96 लाख की सहायता दी गई है. बेहतर वातावरण हुआ है. भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट बना है. कारपेट मेला लगता है. कालीन निर्यातको ने बताया कि कारपेट एक्सपो मार्ट से बहुत फायदा होता है.