आखिर क्यों बढ़ई के पूरे शरीर पर मारी गई गोली, घर से 200 मीटर की दूरी पर हत्या

बढ़ई को गोलियों से किया छलनी: बड़े भाई श्यामू शर्मा ने बताया कि रविंद्र शर्मा दुकान से मोटरसाइकिल पर जलावन लेकर अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वह बजरंगबली मंदिर के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र के सिहपुर में मंगलवार देर शाम अज्ञात अपराधियों ने एक बढ़ई की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान सिहपुर वार्ड नौ निवासी मांगन शर्मा के बेटे रविंद्र शर्मा (40) के रूप में हुई है. बढ़ई पर गोलियों की बौछार क्यों की गई, इसका पता नहीं चल सका है.

"घटनास्थल पर मिले कारतूस को देखकर ऐसा लग रहा है कि अपराधियों ने मृतक पर लगभग एक दर्जन गोली चलाई है. किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. घटना के पीछे का कारण हमें नहीं पता है."- श्यामू शर्मा, मृतक के भाई

इलाके में दहशत: मृतक रविंद्र शर्मा को गोली पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में लगी है, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद से इलाके में दहशत है. रविंद्र शर्मा बढ़ई का काम कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. वह अपने पीछे पत्नी चुन्नी देवी, दो बेटी और एक बेटा को छोड़ गए हैं.

मधेपुरा में हत्या से हड़कंप (ETV Bharat)

पुलिस कर रही हर बिंदु की जांच: घटना के बाद घर में कोहराम मचा है. बड़े भाई श्यामू शर्मा ने बताया कि देर शाम उनका भाई रवींद्र शर्मा दुकान से घर जा रहा था. तभी घटना को अंजाम दिया गया. सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बढ़ई की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

"घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर रविंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई है. मृतक को छह गोली लगी है. परिजनों के द्वारा अभी तक किसी तरह के दुश्मनी की बात नहीं कही गई है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा."- मनोज मोहन, हेड क्वार्टर डीएसपी