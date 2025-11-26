ETV Bharat / state

आखिर क्यों बढ़ई के पूरे शरीर पर मारी गई गोली, घर से 200 मीटर की दूरी पर हत्या

मधेपुरा में अज्ञात अपराधियों एक व्यक्ति पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

murder in Madhepura
मधेपुरा में हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 26, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र के सिहपुर में मंगलवार देर शाम अज्ञात अपराधियों ने एक बढ़ई की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान सिहपुर वार्ड नौ निवासी मांगन शर्मा के बेटे रविंद्र शर्मा (40) के रूप में हुई है. बढ़ई पर गोलियों की बौछार क्यों की गई, इसका पता नहीं चल सका है.

बढ़ई को गोलियों से किया छलनी: बड़े भाई श्यामू शर्मा ने बताया कि रविंद्र शर्मा दुकान से मोटरसाइकिल पर जलावन लेकर अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वह बजरंगबली मंदिर के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

बढ़ई को गोलियों से किया छलनी (ETV Bharat)

"घटनास्थल पर मिले कारतूस को देखकर ऐसा लग रहा है कि अपराधियों ने मृतक पर लगभग एक दर्जन गोली चलाई है. किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. घटना के पीछे का कारण हमें नहीं पता है."- श्यामू शर्मा, मृतक के भाई

इलाके में दहशत: मृतक रविंद्र शर्मा को गोली पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में लगी है, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद से इलाके में दहशत है. रविंद्र शर्मा बढ़ई का काम कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. वह अपने पीछे पत्नी चुन्नी देवी, दो बेटी और एक बेटा को छोड़ गए हैं.

murder in Madhepura
मधेपुरा में हत्या से हड़कंप (ETV Bharat)

पुलिस कर रही हर बिंदु की जांच: घटना के बाद घर में कोहराम मचा है. बड़े भाई श्यामू शर्मा ने बताया कि देर शाम उनका भाई रवींद्र शर्मा दुकान से घर जा रहा था. तभी घटना को अंजाम दिया गया. सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

murder in Madhepura
बढ़ई की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

"घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर रविंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई है. मृतक को छह गोली लगी है. परिजनों के द्वारा अभी तक किसी तरह के दुश्मनी की बात नहीं कही गई है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा."- मनोज मोहन, हेड क्वार्टर डीएसपी

TAGGED:

मधेपुरा में हत्या
CARPENTER SHOT DEAD
MADHEPURA CRIME
MADHEPURA NEWS
MURDER IN MADHEPURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.