पन्ना के जंगलों में मिला मांसाहारी पौधा ड्रोसेरा, गुलाबी जाल में फंसाकर पी जाता है कीटों का खून
पन्ना के जंगलों में पाया गया एक ऐसा पौधा जिसे शिकारी पौधा कहा जाता है, यह कीट पतंगों को खाता है. रिपोर्ट- संजय रैकवार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 5:10 PM IST
पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना के जंगलों में हजारों प्रकार की वन उपज की औषधियां पाई जाती हैं. यहां के जंगलों में विलुप्त प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं. यहां पर चार डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक जंगलों में टेंपरेचर पाया जाता है. इसलिए यहां पर अनेक जानवर निवास करते हैं. पन्ना के जंगलों में दुनिया की सैर करने वाले गिद्ध की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अनेक देशों से सफर कर पन्ना पहुंचते हैं. पन्ना के जंगलों में एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिसे ड्रोसेरा कहा जाता है. इसे हंटिंग प्लांट भी बोला जाता है. क्योंकि यह पौधा मांसाहारी होता है. जो कीट पतंगों और छोटे कीटों को सेवन करता है.
पन्ना के जंगलों में मिला ड्रोसेरा
पन्ना के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत कल का परिक्षेत्र की श्याम गिरी के जंगलों में संकट प्राय प्रजाति का एक पौधा पाया जाता है, जिसे ड्रोसेरा कहा जाता है. यह मांसाहारी प्लांट है, जो हल्के लाल और गुलाबी रंग का छोटा पौधा होता है. इस पौधे के छोटे-छोटे रेशे होते हैं जिनमें चिपचिपा पदार्थ लगा होता है. इस कारण यह पदार्थ चमकता है और कीट पतंग इससे आकर्षित होकर इसके पास जाकर बैठते हैं. इस पौधे के रेशे उन कीट पतंगों को जकड़ लेते हैं. फिर इसमें एक द्रव्य निकलता है और यह पौधा उन पतंगों का सेवन कर लेता है. इसके बाद इसके रेश चमकदार होकर दूसरे शिकार की तलाश करते हैं.
जंगल, नदी और तालाब के किनारे पाया जाता है ड्रोसेरा
ड्रोसेरा ऐसा पौधा होता है जो जंगली स्थान नदी नाले या तालाब के किनारे उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है. क्योंकि वहां का जलवायु शुद्ध होती है. ड्रोसेरा जमीन से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट पतंगों का शिकार करता है.
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कीटों को खा नाइट्रोजन की कमी करता है पूरी
अजय चौरसिया प्रकृति संरक्षण का कार्य करते हैं. वह कल्दा क्षेत्र परिक्षेत्र अंतर्गत करीब 20 सालों से कार्य कर रहे हैं. प्रकृति वनस्पति और पेड़ पौधों से उन्हें काफी लगाव है और औषधीय पौधों की वह काफी जानकारी रखते हैं. उन्होंने बताया कि, ''यह पौधा बहुत ही दुर्लभ एवं संकट प्राय प्रजाति में आता है. यह पौधा कीट पतंगों और छोटे कीड़ों को खाता है. यह पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, इसलिए यह नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कीटों को खाता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है.''
पौधे से निकले द्रव्य से आकर्षित होते हैं कीट
दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि, ''यह पौधा दक्षिण वन मंडल की कल्दा स्टाफ एवं वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया द्वारा देखा गया था. यह पौधा अपने आप में बहुत ही विचित्र होता है, क्योंकि यह पौधा कीटों को खाता है. इसमें एक ऐसा द्रव निकलता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है. वह द्रव्य चमकदार होता है और कीट उस तरफ आकर बैठते हैं. जैसे ही कीट बैठते हैं पौधे के रेशे मुड़ जाते हैं और वह उनको जकड़ लेता है और उसको भोजन बना लेता है.''