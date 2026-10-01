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पन्ना के जंगलों में मिला मांसाहारी पौधा ड्रोसेरा, गुलाबी जाल में फंसाकर पी जाता है कीटों का खून

पन्ना के जंगल में मिला मांसाहारी पौधा ड्रोसेरा ( ETV Bharat )

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना के जंगलों में हजारों प्रकार की वन उपज की औषधियां पाई जाती हैं. यहां के जंगलों में विलुप्त प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं. यहां पर चार डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक जंगलों में टेंपरेचर पाया जाता है. इसलिए यहां पर अनेक जानवर निवास करते हैं. पन्ना के जंगलों में दुनिया की सैर करने वाले गिद्ध की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अनेक देशों से सफर कर पन्ना पहुंचते हैं. पन्ना के जंगलों में एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिसे ड्रोसेरा कहा जाता है. इसे हंटिंग प्लांट भी बोला जाता है. क्योंकि यह पौधा मांसाहारी होता है. जो कीट पतंगों और छोटे कीटों को सेवन करता है.