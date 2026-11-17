SPECIAL: तस्करों के चंगुल से जब्त मवेशियों की देखभाल करना पुलिस के लिए बना बड़ा चैलेंज, गौशाला को मुहैया कराई जाती है राशि
पलामू पुलिस के लिए मवेशियों की देखभाल करना एक चुनौती भरा कार्य बनता जा रहा है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 17, 2026 at 4:25 PM IST
पलामू: तस्करों के कब्जे से जब्त मवेशियों की देखभाल करना अब बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है. दरअसल, पिछले 5 सालों में पलामू पुलिस की कार्रवाई में 800 से अधिक मवेशियों को जब्त किया गया है जबकि 2026 में अब तक 100 से अधिक मवेशियों को जब्त किया गया है.
जब्त मवेशियों को एक साथ रखना और देखभाल करना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. दुधारू मवेशियों को किसान और ग्रामीण थाने से अपने घर ले जाते हैं. पुलिस जिन किसान और ग्रामीणों को मवेशी देती है, लेकिन जिम्मेनामा पर लेकर जाने वाले लोग पुलिस को निरीक्षण के दौरान नहीं मिलते हैं.
ग्रामीणों को लिखना पड़ता है जिम्मेनामा
मवेशियों को गौशाला या वैसे सामाजिक संगठनों को दिए जाते हैं, जो पशुओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे होते हैं. मवेशियों को थाने से ले जाने से पहले किसानों और ग्रामीणों को एक जिम्मेनामा लिखना पड़ता है. किसान और ग्रामीणों को यह बताना होता है कि पुलिस द्वारा जांच करने के दौरान मवेशी को पेश करना होगा और मवेशी को सुरक्षित रखना होगा.
पुलिस करती है समय-समय पर मवेशियों का निरीक्षण
जिम्मेनामा के दस्तावेज को थाने में रखा जाता है और एक कॉपी संबंधित शख्स को भी दी जाती है. जिम्मेनामा पर लेने वाले व्यक्ति का पूरा ब्यौरा पुलिस के पास मौजूद रहता है. पुलिस समय-समय पर मौके पर जाती है और मवेशियों की जानकारी हासिल करती है.
मवेशियों को रखना उनकी देखभाल करना, खाना खिलाना यह चुनौती बन जाता है. ऐसे लोग, जो जिम्मेदार नागरिक हैं और अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं या वैसी संस्था, जो इस क्षेत्र में कार्य करती है, उन्हें जिम्मेदारी पर मवेशी दिए जाते हैं. समय-समय पर पुलिस मौके पर जाती है और जिम्मेनामा पर रखे जाने वाले मवेशियों को देखती है: कपिल चौधरी, एसपी
100 साल पुराना है श्री गौशाला
पलामू में करीब 100 साल पहले श्री गौशाला बारालोटा बनाया गया था. ये मवेशियों के संरक्षण और देखभाल के क्षेत्र में कार्य करती है और एक रजिस्टर्ड संस्था भी है. श्री गौशाला में फिलहाल 127 मवेशी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पुलिस द्वारा जब्त होने वाले मवेशी हैं. श्री गौशाला में सभी मवेशियों के नंबरिंग की गई है और समय-समय पर प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती है. श्री गौशाला में भी मवेशियों को देखभाल करना एक बड़ी चुनौती है. श्री गौशाला के सदस्यों के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके बाद मवेशियों की देखभाल होती है.
श्री गौशाला में फिलहाल 127 पशुधन है, जिनमें से अधिकतर पुलिस के द्वारा दिए गए हैं. मवेशियों की नंबरिंग की गई है और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी जाती है. उनकी देखभाल और भरण पोषण के लिए कई बिंदुओं पर कदम उठाए जा रहे हैं: इंद्रजीत सिंह डिम्पल, उपाध्यक्ष, श्री गोशाला
ये भी पढ़ें- पलामू में बिहार का मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 10 मवेशियों का सफल रेस्क्यू
पलामू में मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 73 पशुओं का रेस्क्यू
'जलवायु परिवर्तन से दूध का उत्पादन घट रहा, भैंस और संकर नस्ल के मवेशी सबसे अधिक प्रभावित'