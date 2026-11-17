ETV Bharat / state

SPECIAL: तस्करों के चंगुल से जब्त मवेशियों की देखभाल करना पुलिस के लिए बना बड़ा चैलेंज, गौशाला को मुहैया कराई जाती है राशि

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

पलामू: तस्करों के कब्जे से जब्त मवेशियों की देखभाल करना अब बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है. दरअसल, पिछले 5 सालों में पलामू पुलिस की कार्रवाई में 800 से अधिक मवेशियों को जब्त किया गया है जबकि 2026 में अब तक 100 से अधिक मवेशियों को जब्त किया गया है.

जब्त मवेशियों को एक साथ रखना और देखभाल करना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. दुधारू मवेशियों को किसान और ग्रामीण थाने से अपने घर ले जाते हैं. पुलिस जिन किसान और ग्रामीणों को मवेशी देती है, लेकिन जिम्मेनामा पर लेकर जाने वाले लोग पुलिस को निरीक्षण के दौरान नहीं मिलते हैं.