मंडला में टायर फटने से अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में गिरा कार्गों ट्रक, ड्राइवर-कंडक्टर लापता

मंडला के बबेहा पुल के ऊपर अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय टायर फटने से अनियंत्रित हुआ कार्गों ट्रक.

cargo truck fell from bridge Mandla
पुल से नीचे गिरा मालवाहक ट्रक (ETV Bharat)
Published : November 13, 2025 at 4:40 PM IST

मंडला: जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार में दौड़ रहा मालवाहक ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा. जैसे पुलिस को इसकी खबर लगी वह घटनास्थल पर पहुँच गई. लेकिन रात्रि होने की वजह से रेस्क्यू नहीं हो पाया. सुबह होते ही एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है. नदी में पानी अधिक होने की वजह से अभी तक रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल पाई है.

मंडला जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना

ये घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. बताया जा रहा है मालवाहक ट्रक जबलपुर से रायपुर की तरफ आ रहा था. उसी दौरान अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरा. रेस्क्यू टीम को मालवाहक ट्रक तो मिल गया लेकिन ड्राइवर व कंडक्टर अभी तक लापता हैं. पुलिस टीम का कहना है जब तक वाहन बाहर नही निकलता तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है.

cargo truck fell from bridge Mandla
टायर फटने से अनियंत्रित हुआ कार्गों ट्रक, नदी में गिरा (ETV Bharat)

ये हादसा मंडला जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पूरी घटना के बाद सुबह से ही SDRF टीम सिटी कोतवाली पुलिस एवं यातायात पुलिस मौके पर मौजूद है. यातायात को नियंत्रित करने के साथ ही फूल सागर से नेशनल हाइवे का मार्ग में भी बदलाव किया गया है. ट्रक का रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी क्रेन की व्यवस्था की गई है.

मौके पर मौजूद यातायात सूबेदार युगेश सिंह राजपूत ने बताया कि मध्य रात्रि 11 बजे के करीब अनाज से भरा ट्रक राष्ट्रीय राज्य मार्ग 30 जबलपुर से मण्डला की ओर आ रहा था. लेकिन बबेहा पुल के ऊपर अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय टायर फटने से अनियंत्रित हो गया. और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नर्मदा नदी में समा गया. ट्रक में सवार चालक और परिचालक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. मंडला पुलिस, SDRF और यातयात पुलिस संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं. ट्रक और उसमें सवार चालक और परिचालक को निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

