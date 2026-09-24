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ओमान तट के पास कार्गो शिप पर हमले में देवरिया के युवक की मौत; 19 भारतीय सुरक्षित

परिजनों ने बताया कि फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ने उन्हें सूचना दी है कि जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे.

देवरिया के युवक की मौत.
देवरिया के युवक की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 12:26 PM IST

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देवरिया: ओमान के पास समुद्र में एक भारतीय कार्गो शिप पर हुए हमले में देवरिया के एक युवक की मौत हो गई है. इस हमले में 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है. इसकी पुष्टि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने भी की है.

मृतक की पहचान सूरज यादव (25) निवासी गांव करमजीतपुर, थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. सूरज उस कार्गो शिप पर वाइपरमैन के पद पर कार्यरत थे.

परिजनों ने बताया कि फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ने उन्हें सूचना दी है कि जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे. इनमें से 20 भारतीय थे. बुधवार रात जहाज पर हमला हुआ, जिसमें सूरज की मौत हो गई. फिलहाल, मृतक सूरज के शव को पैतृक गांव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

हमले के बाद इंजन में लगी आग: ओमान के अधिकारियों के मुताबिक, हमले के बाद जहाज के इंजन में आग लग गई. ओमान नेवी ने तत्परता दिखाते हुए 27 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन सूरज को नहीं बचाया जा सका.

सूरज के पिता ओम प्रकाश यादव कुवैत में रहते हैं. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है. गांव में शोक की लहर है और परिजन पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं.

भारतीय दूतावास का पोस्ट: भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि भारतीय मिशन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत से बेहद दुखी है. शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है. दूतावास आरपीएसएल के साथ समन्वय कर रहा है. मृतक नाविक के परिवार के संपर्क में भी है.

यह भी पढ़ें: रात का सन्नाटा...मौत की चीखें, चमचमाती स्लीपर बसें क्यों बन रहीं मौत का कॉफिन?, 5 बड़ी वजहें जानिए

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