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खुशखबरी: बर्थ वेटिंग होम में आने वाली गर्भवती महिलाओं के तीमारदारों को मिलेंगे रोजाना 300 रुपए, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: उत्तराखंड में मातृत्व देखभाल को बेहतर और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने एक नई पहल शुरू की है. जिसके तहत राज्य के बर्थ वेटिंग होम (जन्म प्रतीक्षा गृह) में आने वाली गर्भवती महिलाओं के साथ रहने वाले तीमारदारों को रोजाना 300 रुपये का डेली वेज दिया जाएगा. दरअसल उत्तराखंड राज्य में 52 बर्थ वेटिंग होम हैं, बावजूद इसके गर्भवती महिलाएं इसका लाभ नहीं ले रही हैं. यही वजह है कि एनएचएम, उत्तराखंड में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिए जाने के लिए गर्भवती महिलाओं और उनके तीमारदारों को तमाम सुविधाओं के साथ डेली वेज देने का निर्णय लिया है.

उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में कुल 52 बर्थ वेटिंग होम बनाए गए हैं. हर बर्थ वेटिंग होम में एक साथ तीन महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था है. गर्भवती महिला बर्थ वेटिंग होम में प्रसव के पूर्व कुछ समय के लिए रहती हैं. खासकर मानसून सीजन के दौरान बर्थ वेटिंग होम गर्भवती महिलाओं के लिए काफी अधिक सुविधाजनक हो सकती है. क्योंकि मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के खासकर पर्वतीय और दुरुस्त क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित हो जाती हैं. जिसके चलते कई बार प्रसव काल के दौरान गर्भवती महिलाओं का अस्पताल पहुंचना संभव नहीं हो पता है.

इन सभी समस्याओं को देखते हुए प्रदेश में बर्थ वेटिंग होम बनाया गया है. लेकिन पिछले साल मात्र 299 गर्भवती महिलाओं ने ही इसका लाभ उठाया है. यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड इस बात पर जोर दे रहा है कि खासकर मानसून सीजन के दौरान अधिक से अधिक महिलाएं बर्थ वेटिंग होम का इस्तेमाल करें और संस्थागत प्रसव पर जोर दे इसके लिए तमाम सुविधाएं बर्थ वेटिंग होम में उपलब्ध कराई जा रही है. हालांकि, एक बड़ी समस्या यही आ रही थी कि जब गर्भवती महिला को बर्थ वेटिंग होम में लाया जाता है, उस दौरान उनके साथ आने वाले तीमारदारों की दैनिक दिहाड़ी मर जाती है.जिसके चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से तीमारदारों को 300 रुपए दैनिक वेज देने का प्रावधान किया गया है.