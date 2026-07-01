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AIIMS परिसर में हड़कंप: रैन बसेरा के केयरटेकर ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है

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AIIMS परिसर में हड़कंप: रैन बसेरा के केयरटेकर ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 2:33 PM IST

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गोरखपुर: रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में बुधवार को एम्स के एक संविदा कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच के लिए मृतक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है. उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी 28 वर्षीय शुभम शुक्ला एम्स गोरखपुर रैन बसेरा के केयर टेकर के रूप में कार्यरत थे. पहले उनकी तैनाती डायरेक्टर कार्यालय में थी, जबकि वर्तमान में वह एम्स परिसर स्थित रैन बसेरा में कार्य कर रहे थे. मृतक के पिता जनार्दन शुक्ला ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 4 बजे शुभम अपने कमरे से निकलकर मकान की छत पर बने दूसरे रूम में चले गए. काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों को संदेह हुआ.

सुबह करीब 5:30 बजे जब परिजन छत वाले रूम में पहुंचे तो शुभम रस्सी के सहारे फंदे से लटके मिले. आनन-फानन में उन्हें नीचे उतारा गया और घटना की सूचना डायल-112 पुलिस को दी गई. सूचना पर रामगढ़ताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक सुनील राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है, इसके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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