ब्वॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड बनी चोरनी, केयरटेकर ने शादी वाले घर से उड़ाया कैश, दो आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग में केयरटेकर ने ब्वॉयफ्रेंड के कहने पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया.अब गर्लफ्रेंड बनी चोरनी समेत ब्वॉयफ्रेंड गिरफ्त में हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 4, 2026 at 6:50 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में महिला केयरटेकर ने प्रेम में अंधी होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवती और उसके ब्वॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है. इस अनोखे मामले में जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि ब्वॉयफ्रेंड की मदद करने के लिए उसने ऐसा किया.फिलहाल पुलिस ने चोरी की रकम बरामद कर ली है.
महिला केयरटेकर ने की चोरी
बॉयफ्रेंड की आर्थिक मदद करने के लिए एक युवती ने उसी घर में चोरी कर ली, जहां वह पिछले दो साल से केयरटेकर और घरेलू सहायक के रूप में काम कर रही थी. पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है.एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सूर्या विहार कॉलोनी जुनवानी निवासी रोहन कुखरानिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी वृद्ध मां की देखभाल के लिए वर्ष 2024 में ममता चौहान को लाइफ होम केयर सर्विस के माध्यम से रखा था.
मां के निधन के बाद भी ममता परिवार के साथ रहकर घरेलू कामकाज करती रही। लंबे समय तक घर में रहने के कारण उसे घर की पूरी व्यवस्था और अलमारी में रखी नकदी की जानकारी थी. 26 और 27 जून को परिवार में भतीजी की शादी का कार्यक्रम था.शादी की व्यस्तता और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर ममता ने अलमारी से 24 हजार रुपए निकाल लिए और बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई.बाद में नकदी गायब मिलने पर परिवार ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई-मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग
तकनीकी मदद से आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर ममता और उसके प्रेमी शीतल वर्मा को रायपुर से गिरफ्तार किया. पूछताछ में ममता ने बताया कि उसके प्रेमी को पैसों की जरूरत थी और उसी के कहने पर उसने चोरी की थी. पुलिस ने आरोपियों के पास से 23 हजार 500 रुपए नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
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