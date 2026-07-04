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ब्वॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड बनी चोरनी, केयरटेकर ने शादी वाले घर से उड़ाया कैश, दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग : दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में महिला केयरटेकर ने प्रेम में अंधी होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवती और उसके ब्वॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है. इस अनोखे मामले में जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि ब्वॉयफ्रेंड की मदद करने के लिए उसने ऐसा किया.फिलहाल पुलिस ने चोरी की रकम बरामद कर ली है.

महिला केयरटेकर ने की चोरी

बॉयफ्रेंड की आर्थिक मदद करने के लिए एक युवती ने उसी घर में चोरी कर ली, जहां वह पिछले दो साल से केयरटेकर और घरेलू सहायक के रूप में काम कर रही थी. पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है.एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सूर्या विहार कॉलोनी जुनवानी निवासी रोहन कुखरानिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी वृद्ध मां की देखभाल के लिए वर्ष 2024 में ममता चौहान को लाइफ होम केयर सर्विस के माध्यम से रखा था.