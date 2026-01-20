ETV Bharat / state

सूरजपुर में लापरवाह प्रधानपाठक निलंबित, अपनी जगह दूसरे से करवा रहा था स्कूल संचालित, जांच के बाद हुई कार्रवाई

सूरजपुर में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. शिक्षा में लापरवाही बरतने वाले प्रधानपाठक को निलंबित किया गया है.

सूरजपुर में लापरवाह प्रधानपाठक निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 4:28 PM IST

सूरजपुर : सूरजपुर में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. शासकीय प्राथमिक स्कूल मोहरसोप के प्रधानपाठक देवशरण राजवाड़े को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. प्रधानपाठक ने अवैधानिक तरीके से अपनी जगह निजी शिक्षक को नियुक्त किया था.निजी शिक्षक के माध्यम से विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रधानपाठक करवा रहे थे.ईटीवी ने प्रमुखता से प्रधानपाठक की करतूतों को सामने लाया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने प्रधानपाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई की गई.

क्या है पूरा मामला ?

आप को बता दें कि ओड़गी ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मोहरसोप में प्रधानपाठक की जगह पर निजी व्यक्ति प्राथमिक शाला मोहरसोप का संचालन कर रहा था. पड़ताल करने पर पता चला कि मोहरसोप शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक डीएस सिंह रेगुलर विद्यालय नहीं आते हैं.जिस दिन प्रधानपाठक विद्यालय नहीं आते हैं उस दिन 12वीं पास पूर्णदेव यादव स्कूल में प्रधान पाठक का काम करता है. ग्रामीणों का आरोप था कि प्रधान पाठक डीएस राजवाड़े अपने निजी और शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे स्कूल तो प्रभावित होता ही हैं साथ ही साथ बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं मिलती थी.

सूरजपुर में लापरवाह प्रधानपाठक निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्राथमिक स्कूल मोहरसोप के हेड मास्टर हैं देवशरण राजवाड़े.वो एक दिन स्कूल के काम से बाहर गए हुए थे.उस दिन उनकी अनुपस्थिति में रसोईये का बारहवीं पास बेटा बच्चों की क्लास ले रहा था.इसकी सूचना मिलने पर हमने विकासखंड शिक्षाधिकारी से मामले की जांच करवाई.मामले की जांच करवाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट सौंपी.जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए देवशरण राजवाड़े को निलंबित कर दिया है- अजय मिश्रा, डीईओ

12वीं पास शिक्षक का भी ज्ञान था अधूरा

वहीं निजी शिक्षक पूर्णदेव यादव को सूरजपुर कलेक्टर, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री तक का नाम पता नहीं है. निजी शिक्षक पूर्णदेव यादव बताते के मुताबिक उन्हें पढ़ाते हुए 11 दिन हुए थे, प्रधान पाठक अपनी जेब से मानदेय देते हैं.वहीं दूसरी तरफ ओडगी विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई थी.

शिक्षा विभाग को करनी चाहिए मॉनिटरिंग

सूरजपुर जिले में लापरवाही को लेकर एक और शिक्षक को निलंबित तो कर दिया गया है,लेकिन शिक्षक के निलंबन का असर दूसरे शिक्षकों पर किस तरह से पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी. क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ मोहरसोप ही ऐसा विद्यालय नहीं है,जहां इस तरह की चीजें सामने आई हैं.



