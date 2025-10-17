ETV Bharat / state

तेज शोर वाला पटाखा कानों के लिए कितना नुकसानदायक, जानिए सुरक्षित ध्वनि सीमा

रायपुर : धनतेरस और दीपावली में लोग पटाखे फोड़कर उत्सव मनाते हैं. लेकिन तेज ध्वनि वाले पटाखे मनुष्य के कान को प्रभावित करते हैं. ऐसे में जानकार बताते हैं कि 70 डेसिबल तक के आवाज को कान सहन करता है. लेकिन 80 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल तक तेज शोर वाला पटाखा या किसी भी चीज जिसकी तेज ध्वनि होती है तो इसका सीधा असर मनुष्य के कानों पर पड़ता है. इसके साथ ही पटाखे की तेज ध्वनि सांस लेने में परेशानी होने वाले लोगों को और भी तकलीफ देती है. अस्थमा के मरीज भी इससे प्रभावित होते हैं. ऐसे में दिवाली पर्व में पटाखा फोड़ते समय और फुलझड़ी जलाते समय बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है.











कितना डेसीबल है कानों के लिए नुकसानदायक : ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि पटाखों का जो शोर होता है,वह 80 डेसीबल से 120 डेसीबल के आसपास होता है. मनुष्य के कान 70 डेसीबल तक के आवाज प्रभावित नहीं करते, लेकिन 70 से अधिक डेसिबल से अधिक वातावरण में शोर होता है तो उसे हानिकारक माना गया है.