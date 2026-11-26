DDU के विद्यार्थियों के लिये 150 पदों पर जाॅब का अवसर; बैंकिंग क्षेत्र की मिलेगी जानकारी, जानिये कितना होगा वेतन?
प्रोफेसर अजय शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर बैंक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर (सेल्स) पद के लिए भर्ती की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:52 PM IST
गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में 27 नवंबर 2026 को एक निजी बैंक के सहयोग से कैरियर ओरिएंटेशन एवं रिक्रूटमेंट सत्र का आयोजन किया जा रहा है. यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के संवाद भवन में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगा. इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 150 रिक्त पदों पर नियुक्ति के अवसर उपलब्ध होंगे. कार्यक्रम में बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा विद्यार्थियों को बैंकिंग क्षेत्र में करियर की संभावनाओं, कार्यप्रणाली, जॉब प्रोफाइल, चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक अर्हताओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी.
प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रोफेसर अजय शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर बैंक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर (सेल्स) पद के लिए भर्ती की जाएगी. इसके लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता, हाईस्कूल एवं स्नातक दोनों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा 25 वर्ष से कम आयु निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों के लिए मुंबई में ₹5.50 लाख वार्षिक सीटीसी का प्रस्ताव है.
उन्होंने बताया कि अन्य स्थानों पर पारिश्रमिक एचआरए के अनुसार अलग हो सकता है. अभ्यर्थियों में सेल्स क्षेत्र में कार्य करने तथा भारत में किसी भी स्थान पर कार्य करने की इच्छाशक्ति भी अपेक्षित है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी. सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों से जोड़ने और उनके कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है.
प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी (TPO) तेजस्वी दुबे ने बताया कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों एवं कंपनियों के साथ जोड़कर उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. बैंक के इस भर्ती अभियान से विद्यार्थियों को बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा. उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की.
उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पूर्व कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने तथा अपना अद्यतन बायोडाटा साथ लाने की सलाह दी गई है. सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं शिक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सूचना को पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाएं तथा उनकी अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करें.
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