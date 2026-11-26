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DDU के विद्यार्थियों के लिये 150 पदों पर जाॅब का अवसर; बैंकिंग क्षेत्र की मिलेगी जानकारी, जानिये कितना होगा वेतन?

गोरखपुर विश्वविद्यालय ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में 27 नवंबर 2026 को एक निजी बैंक के सहयोग से कैरियर ओरिएंटेशन एवं रिक्रूटमेंट सत्र का आयोजन किया जा रहा है. यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के संवाद भवन में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगा. इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 150 रिक्त पदों पर नियुक्ति के अवसर उपलब्ध होंगे. कार्यक्रम में बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा विद्यार्थियों को बैंकिंग क्षेत्र में करियर की संभावनाओं, कार्यप्रणाली, जॉब प्रोफाइल, चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक अर्हताओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी.





प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रोफेसर अजय शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर बैंक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर (सेल्स) पद के लिए भर्ती की जाएगी. इसके लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता, हाईस्कूल एवं स्नातक दोनों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा 25 वर्ष से कम आयु निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों के लिए मुंबई में ₹5.50 लाख वार्षिक सीटीसी का प्रस्ताव है.