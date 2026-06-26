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बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल: जानें कैसे करें बीमारियों से बचाव और दूध उत्पादान में कमी को दूर

कुरुक्षेत्र: ​भारत में मानसून की शुरुआत जहां एक ओर चिलचिलाती गर्मी से राहत लाती है, वहीं दूसरी ओर यह मौसम पशुपालकों और डेयरी किसानों के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है. बरसात के दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव और उमस बढ़ने के कारण पशुओं में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. ​पशु चिकित्सक डॉ. रोहतास सैनी के अनुसार इस मौसम में लापरवाही बरतने से पशु गंभीर तनाव में आ जाते हैं, जिससे उनके दूध उत्पादन में 15% तक की गिरावट आ सकती है. आइए जानते हैं कि बरसात के मौसम में पशुओं को बीमारियों से बचाने और दूध का उत्पादन बनाए रखने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

गर्मी, उमस और हीट स्ट्रेस से बचाव: ​बरसात के शुरुआती दिनों में पहले से मौजूद गर्मी के साथ जब बारिश का पानी मिलता है, तो उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. यह स्थिति पशुओं के लिए बेहद कष्टदायक होती है. इस मौसम में पशुओं के शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उन्हें दिन में 4 से 5 बार साफ और ठंडा पानी जरूर पिलाएं. HF (Holstein Friesian) और अन्य क्रॉस ब्रीड नस्ल के पशुओं को इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है. उमस के कारण ये पशु हांफने लगते हैं, जिससे वे चारा खाना कम कर देते हैं और धीरे-धीरे बीमार हो जाते हैं. ऐसे में पशुओं को रखने का स्थान पूरी तरह से खुला और हवादार होना चाहिए, ताकि हवा का क्रॉस-वेंटिलेशन बना रहे और उमस का असर कम हो.

पशुशाला में आराम करते पशु (ETV Bharat)

चिचड़, मक्खी और मच्छरों का तांडव: ​बरसात का मौसम परजीवियों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल होता है. इस दौरान चिचड़ , मक्खी और मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है. बरसात में पशुओं को कभी भी कच्चे या कीचड़ वाले स्थान पर न बांधें. कच्चे और नमी वाले स्थानों पर चिचड़ बहुत तेजी से पैदा होते हैं, जो पशुओं का खून चूसते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं.