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दिल की बीमारियों से बचाव के लिए कानपुर में होगी कार्डियोलॉजी समिट, हार्ट की केयर कैसे करें? एक्सपर्ट देगें टिप्स

नई तकनीकें और नए नवाचार पर जानकारी साझा करेंगे देश के दिग्गज डॉक्टर.

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कानपुर में कार्डियोलॉजी समिट: नई तकनीकों और स्मार्ट प्रिवेंटिव हेल्थ टिप्स पर बात करेंगे एक्सपर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 4:41 PM IST

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कानपुर: दिल की बीमारी ऐसी बीमारी है, जो युवाओं से लेकर बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रही है. इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों के बीच कई भ्रांतियां हैं. इसी कंफ्यूज़न को लेकर अब डॉक्टर जागरूक करेगें. इंडियन मेडिकल एसोसिशएन (आईएमए) की ओर से 22 और 23 अगस्त को कानपुर कार्डियोलॉजी समिट का आयोजन होगा. जिसमें देश और दुनिया के 300 से अधिक टॉप क्लास कॉर्डियोलॉजिस्ट मौजूद रहकर नई तकनीकों और नए नवाचारों की जानकारी सभी के साथ शेयर करेंगे.

एक्सपर्ट देगें ये जानकारी: इस बारे में कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. अमित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फोर्टिस अस्पताल के चेयरमैन अशोक सेठ, डॉ. नकुल सिंहा, डॉ. पीके गोयल समेत अन्य चिकित्सक उपस्थित रहेंगे. इस समिट की थीम स्मार्ट प्रिवेंटिव कॉर्डियोलॉजी रखी गई है. उन्होंने कहा, दिल के मरीजों को अपना ख्याल कैसे रखना है, किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है? इस तरह की तमाम अहम जानकारियां मिल सकेंगी.

7 घंटे से कम सोने से होती ये दिक्कतें: कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. अमित कुमार ने अपने एक रिसर्च के दौरान देखा कि 55 प्रतिशत हार्ट अटैक के मरीज ऐसे थे जो 7 घंटे से भी कम सोए. जबकि 45 प्रतिशत मरीजों ने 7 से 9 घंटे की नींद ली. रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि 36 प्रतिशत मरीजों को जमकर नींद आई. एक निजी अस्पताल में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कॉर्डियोलॉजिस्ट के पद पर काम करने वाले डॉ. अमित कुमार ने कहा कम नींद से रक्तचाप, सूजन और तनाव हार्मोन के जरिए हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है.

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