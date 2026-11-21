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कन्नौज मेडिकल कॉलेज में दिल का इलाज शुरू; कार्डियोलॉजी विभाग में चिकित्सक की तैनाती, OPD में मरीजों का उपचार

कन्नौज मेडिकल कॉलेज में दिल का इलाज शुरू ( Photo credit: ETV Bharat )

कन्नौज : जिले व आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले दिल के मरीजों के लिये बड़ी राहत भरी खबर है. दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिये मरीजों को कानपुर, लखनऊ या दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. तिर्वा स्थित डॉ भीमराव अम्बेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में बने कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज शुरू हो गया है. विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती के बाद ओपीडी शुरू हो गई है.

कन्नौज मेडिकल कॉलेज में दिल का इलाज शुरू (Video credit: ETV Bharat)



डॉ भीमराव अम्बेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में करीब 127 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 125 बेड का कार्डियोलॉजी विभाग लगभग आठ वर्षों से अपने संचालन का इंतजार कर रहा था. इमारत तैयार थी, लेकिन डॉक्टरों और जरूरी संसाधनों की कमी के चलते यहां इलाज शुरू नहीं हो पा रहा था. अब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पुष्पेंद्र सिंह की पहल रंग लाई है. कार्डियोलॉजी विभाग में ओपीडी का संचालन शुरू कर दिया गया है. सैफई से आए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सुभाष शाक्य मरीजों का परीक्षण कर उन्हें उपचार और चिकित्सकीय परामर्श दे रहे हैं.