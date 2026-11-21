कन्नौज मेडिकल कॉलेज में दिल का इलाज शुरू; कार्डियोलॉजी विभाग में चिकित्सक की तैनाती, OPD में मरीजों का उपचार
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक, जल्द ही इमरजेंसी सेवाएं शुरू कराने की तैयारी भी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:33 PM IST
कन्नौज : जिले व आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले दिल के मरीजों के लिये बड़ी राहत भरी खबर है. दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिये मरीजों को कानपुर, लखनऊ या दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. तिर्वा स्थित डॉ भीमराव अम्बेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में बने कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज शुरू हो गया है. विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती के बाद ओपीडी शुरू हो गई है.
डॉ भीमराव अम्बेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में करीब 127 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 125 बेड का कार्डियोलॉजी विभाग लगभग आठ वर्षों से अपने संचालन का इंतजार कर रहा था. इमारत तैयार थी, लेकिन डॉक्टरों और जरूरी संसाधनों की कमी के चलते यहां इलाज शुरू नहीं हो पा रहा था. अब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पुष्पेंद्र सिंह की पहल रंग लाई है. कार्डियोलॉजी विभाग में ओपीडी का संचालन शुरू कर दिया गया है. सैफई से आए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सुभाष शाक्य मरीजों का परीक्षण कर उन्हें उपचार और चिकित्सकीय परामर्श दे रहे हैं.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक, संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही जल्द ही इमरजेंसी सेवाएं शुरू कराने की तैयारी भी है.
उन्होंने बताया कि अगर यह व्यवस्था पूरी क्षमता के साथ संचालित होने लगती है तो कन्नौज के साथ-साथ आसपास के जिलों के मरीजों को भी इसका बड़ा लाभ मिल सकता है. गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि कार्डियोलॉजी विभाग में ओपीडी शुरू होने से आस-पास के मरीजों को काफी लाभ मिलेगा. मरीजों में शुरुआती लक्षण के इलाज समय पर हो सकेंगे.
मरीज मदीना ने बताया कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, आज वह मेडिकल कॉलेज में आई थी. हृदय रोग से संबंधित डॉक्टर को दिखाकर दवा ली है.
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