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दिल को हेल्दी रखने की कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए राय, शुगर पेशेंट भी रखें हार्ट का इस तरीके से खास ख्याल: डॉ. स्मित श्रीवास्तव

''लंबे समय तक स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करने से हार्ट बीमार होने लगता है, यह रिसर्च में आया है.'' रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

Mekahara Raipur
डॉ. स्मित श्रीवास्तव कार्डियोलॉजिस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 7:05 AM IST

8 Min Read
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रायपुर:आज यानी 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस (world heart day 2026) है. वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद लोगों में हृदय के स्वास्थ्य को लेकर जागरुकता लाना है. एक्सपर्ट बताते हैं कि पश्चिम या पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत में 10 साल पहले लोगों को हार्ट अटैक आता है. ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रखने के साथ-साथ कौन-कौन से उपाए करें जिससे हमें हार्ट अटैक न आए. वो कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है. दिल का दौरा न पड़े इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए. इन तमाम सवालों के वैज्ञानिक जवाब दे रहे हैं, मेकाहारा, रायपुर अस्पताल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ स्मित श्रीवास्तव.

सवाल: हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है ?

जवाब: हमारी अग्रणी सोसाइटी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम लोग 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाएंगे. उसके पीछे कारण यहा था कि इस दिन हम यह डिसाइड करते हैं कि इस वर्ष के लिए क्या थीम रहेगी या कैसे लोगों को इसी बीमारी से जागरूक करेंगे. तय दिन के मुताबिक हम उस दिन लोगों को हृदय रोगों से जुड़ी समस्याएं बताते हैं और उससे बचने के उपाए भी सुझाते हैं. कार्यक्रम के जरिए हम लोगों को बीमारी से बचने और उसके निदान का उपाय भी बताते हैं.

डॉ. स्मित श्रीवास्तव कार्डियोलॉजिस्ट (ETV Bharat)

हमारे देश में 24.8 प्रतिशत मौतें कार्डियक रीजन से होती हैं. उसके बाद 8% होती है कैंसर से. हम देश को हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की नजर से देखें तो सरकार की सभी पॉलिसी हृदय रोग पर होनी चाहिए. क्योंकि दूसरे रोग या बीमारियों से लोगों की इतनी मौतें नहीं होती हैं, जितने की हृदय रोग से होती हैं. ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विश्व हृदय दिवस मनाना कितना महत्वपूर्ण है.

सवाल: स्वस्थ हृदय के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए ?

जवाब: स्वस्थ हृदय के लिए आप जितना नेचुरल रहेंगे, जितने प्राकृतिक रहेंगे उतना ही अच्छा होगा. हेल्दी और हाईजेनिक भोजन न लें. डिब्बाबंद या प्रोसेस्ड फूड लेने से बचें. इस तरह के भोजन जहर के समान है. घर का पका भोजन उत्तम और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है. क्योंकि घर का पका भोजन न तो डिब्बाबंद होता है न केमिकल प्रिजर्वेटिव एडेड होता है. वह ताजा और फ्रेस बना होता है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. हमलोग इसलिए कहते हैं कि मिलेट्स, ओट्स लीजिए, धीरे-धीरे कर गेंहू चावल से दूरी बनाइए. मोटे अनाज हमारे लिए बेहतर हैं. शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिल भी हेल्दी होगा इसके लिए आप रोज एक घंटे एक्सरसाइज जरुर करें. भोजन में तली-भुनी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें. तीन सफेद चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें, जैसे चीनी, नकम और मैदा. अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. जैसे ही आपकी आयु 35 साल के ऊपर पहुंचे साल में एक बार चेकअप जरूर कराएं. कोशिश करें कि जो सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वह 100 से नीचे ना हो. आयु बढ़ने के साथ ही यह संख्या भी घटने लगती है. आपकी जितनी आयु है उसमें एलडीएल की मात्रा को गुणा करिए अगर वह 4000 के ऊपर है तो रिस्क बढ़ती जाएगी. ऐसे में हम आयु को नहीं रोक सकते तो एलडीएल को नीचे करें. हमारे प्रदेश में महिलाएं जो है वह गुड़ाखू करती हैं, जिसमें बहुत मात्रा में तंबाकू होता है उसके लिए कोई मनाही नहीं होती. इसलिए हमारे प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी हृदय रोग में बहुत ज्यादा है. ऐसे में गुड़ाखू, तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट इन सब चीजों के सेवन से बचें.

सवाल: आप जिन चीजों से परहेज रखने की बात कर रहे हैं, वह किस उम्र के लोगों के हृदय पर असर डालता है और कौन-कौन सी बीमारियां इससे होती हैं ?

जवाब: खासकर हमारे देश के लिए पश्चिम या पाश्चात्य देशों से तुलना करें तो 10 साल पहले हमारे यहां हार्ट अटैक होता है. हमारे यहां हार्ट अटैक होने की उम्र 35 से 45 आयु के बीच है. बाकी पश्चिमी देशों में यह 55 से 65 आयु वर्ग के लोगों में हार्ट अटैक होता है. हमारे यहां डायबिटीज ब्लड प्रेशर और अब मोटापा यह भी बच्चों में पाया जा रहा है. इसलिए हमारे विभाग का ही शोध है जिसमें पाया गया है कि लगभग 35% यानी की एक तिहाई मरीज 35 वर्ष से कम आयु के यानी की बहुत यंग लोग हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं, खासकर भारत में.

सवाल: हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारियां महिलाओं में ज्यादा होती है या पुरुषों में ?

जवाब: हृदय से जुड़ी बीमारियां पारंपरिक रूप से पुरुषों में हमेशा से ज्यादा रही हैं. क्योंकि पुरुषों में पाया गया है कि वो तंबाकू, बीड़ी, शराब का सेवन ज्यादा करते हैं. हारमोनल चेंजेस के कारण महिलाएं 50 साल की उम्र तक सुरक्षित रहती हैं. लेकिन आजकल ये डिफरेंस भी कम होता जा रहा है. पुरुषों की तरह महिलाएं भी हार्ट की बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं. आने वाले समय में ये डेफिनेटली 50 या 60 की उम्र के बाद वाली महिलाओं में वह पुरुषों से आगे निकल जाती हैं. इसलिए हमारी कोशिश है कि विश्व हृदय दिवस पिंक हार्ट या रेड हार्ट भागीदारी बढ़े.

सवाल: लंबे समय तक स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करने से क्या इसका प्रभाव हार्ट पर भी देखने को मिलता है ?

जवाब: बिल्कुल हमने अभी एक शोध किया था, जिसमें हमने कोरोना के पहले कोरोना के बाद हृदय रोग में क्या फर्क आया है. यह पाया कि कोरोना के वैक्सीन या कोरोना से फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो युवा थे उनमें हार्ट अटैक बढ़ गए थे, लगभग दोगुनी से ज्यादा. कोरोना के पहले युवाओं में हार्ट अटैक 8% पाया गया था. जो कोरोना के बाद यह हार्ट अटैक बढ़कर 20.4% हार्ट अटैक पाए गए. उसका कारण यही था कि कोरोना में घर में रहने की जो आदत पड़ गई थी. मोबाइल और दूसरे चीजों पर काम करने का समय बढ़ गया था, उसके कारण मोटापा बढ़ा, एक्सरसाइज से दूरी बढ़ी, खान-पान वाली चीज सब घर में आने लगी. मोबाइल पर टाइम स्पेंड बढ़ा. नतीजा ये हुआ कि लोग ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगुर के मरीज होने लगे और हार्ट अटैक की संख्या भी बढ़ी.



सवाल: लंबे समय तक किसी एक स्थान पर बैठने से क्या हार्ट पर इसका असर पड़ता है ?

जवाब: जी हां, बहुत देर तक एक चेयर में बैठना डायबिटीज के बराबर माना जाता है. चार या पांच घंटे लगातार कुर्सी पर बैठते हैं तो मेडिकल में यह मान लिया जाता है कि आपको उतना ही रिस्क है, जितना किसी डायबिटिक पेशेंट को बैठे रहने से होता है. ऐसे में डायबिटिक पेशेंट को हम लोग सबसे ज्यादा रिस्क में मानते हैं. यदि किसी को डायबिटीज हुआ है तो हम यह मानकर चलते हैं कि 15 साल पहले उसे हार्ट अटैक आ चुका है.


सवाल: हम हेल्दी रहें और हमारा दिल स्वस्थ रहे इसके लिए आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे ?

जवाब: बहुत सरल संदेश है, जैसा लाइफस्टाइल हमारे दादा-दादी, नाना-नानी का हुआ करता था, वैसा ही लाइफ स्टाइल हमें आज भी फॉलो करना चाहिए.प्रत्येक दिन हमें 4 से 5 किमी की वॉकिंग करनी चाहिए और हल्का कसरत भी, लेकिन ध्यान रहे आपका शरीर जितना साथ दे उतना की करें तो बेहतर होगा. अगर इन नियमों का पालन आज से आप करने लगें तो आपका दिल स्वस्थ होने लगेगा.

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