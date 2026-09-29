ETV Bharat / state

दिल को हेल्दी रखने की कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए राय, शुगर पेशेंट भी रखें हार्ट का इस तरीके से खास ख्याल: डॉ. स्मित श्रीवास्तव

डॉ. स्मित श्रीवास्तव कार्डियोलॉजिस्ट ( ETV Bharat )

रायपुर:आज यानी 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस (world heart day 2026) है. वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद लोगों में हृदय के स्वास्थ्य को लेकर जागरुकता लाना है. एक्सपर्ट बताते हैं कि पश्चिम या पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत में 10 साल पहले लोगों को हार्ट अटैक आता है. ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रखने के साथ-साथ कौन-कौन से उपाए करें जिससे हमें हार्ट अटैक न आए. वो कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है. दिल का दौरा न पड़े इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए. इन तमाम सवालों के वैज्ञानिक जवाब दे रहे हैं, मेकाहारा, रायपुर अस्पताल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ स्मित श्रीवास्तव.