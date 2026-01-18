ETV Bharat / state

गाजियाबाद के MMG अस्पताल में जल्द होगी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती, उपमुख्यमंत्री ने CMO को दिए भर्ती के निर्देश

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्डियोलॉजिस्ट की भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं- बृजेश पाठक

MMG अस्पताल में जल्द होगी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती
MMG अस्पताल में जल्द होगी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 18, 2026 at 9:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद स्थित जिला एमएमजी अस्पताल में हर दिन तकरीबन 2500 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं. अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन लंबे वक्त से अस्पताल कार्डियोलॉजिस्ट की कमी से जूझ रहा है.

अस्पताल में तकरीबन 50 से 100 के बीच ओपीडी में मरीज हृदय संबंधित रोगों के पहुंचते हैं लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ना होने के चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है. वहीं, अस्पताल में हार्ट का कोई क्रिटिकल मैरिज पहुंचता है तो उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया जाता है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन का दावा है कि जल्द कार्डियोलॉजिस्ट की भर्ती की जाएगी.

MMG अस्पताल में जल्द होगी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती (ETV Bharat)

दरअसल, रविवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक गाजियाबाद के दौरे पर रहे. इस दौरान बृजेश पाठक ने जिला एमएमजी अस्पताल का निरीक्षण किया. मीडिया से बातचीत के दौरान बृजेश पाठक ने कहा, जिला अस्पताल में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो रहा है. अस्पताल का निरीक्षण किया गया है. अस्पताल में मौजूद मरीजों से भी बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना है और अस्पताल के बारे में उनका फीडबैक लिया गया है.

जिला एमएमजी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती को लेकर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, ''मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्डियोलॉजिस्ट की भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं. जल्द एमएमजी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती की जाएगी. हमारा प्रयास है प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए. इसके अलावा अन्य जो भी जरूरत होगी उसको भी पूरा किया जाएगा.''

जिला एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राकेश कुमार के मुताबिक, अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की भर्ती के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. फिलहाल, अस्पताल में जो भी हार्ट से संबंधित क्रिटिकल मरीज आते हैं उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया जाता है. हार्ट के मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है. जल्द कार्डियोलॉजिस्ट की तनाती के बाद ओपीडी शुरू की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

  1. Explainer: गाजियाबाद में माता-पिता ने बेटे हरीश राणा के लिए मांगी इच्छा मृत्यु; जानिए आखिर क्या है ऐसी मजबूरी ?
  2. गाजियाबाद: डेढ़ साल में 100% आवारा कुत्तों की नसबंदी पूर्ण करने का लक्ष्य, शेल्टर होम के लिए जमीन चिन्हित
  3. आवारा कुत्तों के आतंक का अंत! गाजियाबाद की इस सोसाइटी ने ढूंढ निकाला ये अनोखा तरीका, लोगों में खुशी का माहौल
  4. स्केटिंग करते हुए गाजियाबाद से राम मंदिर पहुंचे भाई-बहन, कड़ाके की ठंड में कारनामा कर लोगों के लिए बने मिसाल

TAGGED:

GHAZIABAD HEALTH NEWS
MMG HOSPITAL CARDIOLOGIST
DEPUTY CM BRAJESH PATHAK
MMG अस्पताल कार्डियोलॉजिस्ट भर्ती
MMG HOSPITAL HIRING CARDIOLOGISTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.