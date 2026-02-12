ETV Bharat / state

दिल की बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए लखनऊ में हो रहा CARDICON 2026

लखनऊ: हृदय रोगियों की संख्या पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है. हृदय रोग की रोकथाम और इसके इलाज के बेहतर विकल्प को तलाशने के लिए राजधानी लखनऊ में दो दिवसीय सेमिनार होने जा रहा है. इससे सेमिनार का नाम CARDICON 2026 है, जो 13 और 14 फरवरी 2026 को अटल बिहारी वाजपई कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में होगा.

उत्तर प्रदेश चैप्टर का 31वां वार्षिक सम्मेलन: इस दो दिवसीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक शामिल होंगे. वह सेमिनार का शुभारंभ करेंगे. सेमिनार में देशभर के कार्डियोलॉजिस्ट इकट्ठा होंगे और वह हृदय रोग के बढ़ते केस और उनके उपचार के लिए प्रभावी तंत्र की व्यवस्था पर विचार विमर्श करेंगे.

आयोजन सचिव डॉ. अक्षय प्रधान हैं: सेमिनार से पहले ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री प्रोफेसर अक्षय प्रधान ने बताया कि देश में हृदय रोग मौत का सबसे बड़ा कारण बन रहा है. लगातार हाइपरटेंशन, डायबिटीज ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल के केसों में इजाफा हो रहा है. इसी के साथ ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल तनाव और तंबाकू का सेवन भी बढ़ा है. यह हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन रहा है. हार्ट के रोगों से लोग युवा अवस्था में भी परेशान हैं.