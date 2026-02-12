ETV Bharat / state

दिल की बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए लखनऊ में हो रहा CARDICON 2026

प्रोफेसर ऋषि सेठी ने बताया कि ह्रदय रोग कई बार हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी और कोरोनरी सिंड्रोम की वजह से खतरनाक हो जाते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में CARDICON 2026 (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: हृदय रोगियों की संख्या पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है. हृदय रोग की रोकथाम और इसके इलाज के बेहतर विकल्प को तलाशने के लिए राजधानी लखनऊ में दो दिवसीय सेमिनार होने जा रहा है. इससे सेमिनार का नाम CARDICON 2026 है, जो 13 और 14 फरवरी 2026 को अटल बिहारी वाजपई कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में होगा.

उत्तर प्रदेश चैप्टर का 31वां वार्षिक सम्मेलन: इस दो दिवसीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक शामिल होंगे. वह सेमिनार का शुभारंभ करेंगे. सेमिनार में देशभर के कार्डियोलॉजिस्ट इकट्ठा होंगे और वह हृदय रोग के बढ़ते केस और उनके उपचार के लिए प्रभावी तंत्र की व्यवस्था पर विचार विमर्श करेंगे.

आयोजन सचिव डॉ. अक्षय प्रधान हैं: सेमिनार से पहले ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री प्रोफेसर अक्षय प्रधान ने बताया कि देश में हृदय रोग मौत का सबसे बड़ा कारण बन रहा है. लगातार हाइपरटेंशन, डायबिटीज ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल के केसों में इजाफा हो रहा है. इसी के साथ ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल तनाव और तंबाकू का सेवन भी बढ़ा है. यह हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन रहा है. हार्ट के रोगों से लोग युवा अवस्था में भी परेशान हैं.

कार्डियोवैस्कुलर हस्तक्षेप के क्षेत्र में नवाचार: प्रोफेसर प्रवेश विश्वकर्मा ने बताया कि हार्ट की बीमारियां साइलेंट किलर के रूप में जानी जाती हैं. इन बीमारियों के समान्यता कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यह बीमारियां काफी खतरनाक होती हैं. कई बार समय रहते जानकारी न मिलने पर मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ती है. इन बीमारियों का समय से पता लगाकर उनका उपचार करना एक बड़ी चुनौती है. इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है.

हृदय रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, शोधकर्ता भाग लेंगे: प्रोफेसर ऋषि सेठी ने बताया कि ह्रदय रोग कई बार हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी और कोरोनरी सिंड्रोम की वजह से खतरनाक हो जाते हैं. ऐसे में सेमिनार के पहले दिन हम मैनेजमेंट आफ हाइपरटेंशन डायबिटीज, ओबेसिटी और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पर चर्चा करेंगे. सेमिनार के दूसरे दिन हृदय रोग के एडवांस मैनेजमेंट पर बातचीत होगी.

यह भी पढ़ें- कानपुर में बैंककर्मी विवाद; महिला अधिकारी बोलीं- मैं लीगल एक्शन लूंगी, पूर्व बैंककर्मी ने CM योगी से लगाई न्याय की गुहार

TAGGED:

PREVENTION OF HEART DISEASES
CARDIOLOGICAL SOCIETY OF INDIA
CHALLENGING HEART DISEASE CASES
CARDICON 2026 IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.