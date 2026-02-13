ETV Bharat / state

KGMU में कार्डिकॉन 2026 का आगाज, डिप्टी सीएम बोले- लारी दे रहा दिल के मरीजों को नया जीवन

लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को हृदय रोग विशेषज्ञों के महाकुंभ कॉर्डिकॉन 2026 का आगाज़ हुआ.

Photo Credit: ETV Bharat
कार्डिकॉन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को हृदय रोग विशेषज्ञों के महाकुंभ कार्डिकॉन 2026 का आगाज़ हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया. उन्होंने कहा कि केजीएमयू का लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पड़ोसी देशों के मरीजों के लिए भी नया जीवन देने वाला केंद्र बन गया है.

हृदय चिकित्सा को आधुनिक बनाया जा रहा: उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हृदय चिकित्सा को और अधिक आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देशभर के नामी कार्डियोलॉजिस्ट आधुनिक इलाज की नई पद्धतियों और नवीनतम शोध पर मंथन कर रहे है.

लारी कॉर्डियोलॉजी चिकित्सा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र: ​डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग प्रतिदिन गंभीर स्थिति में आने वाले दिल के मरीजों का सफल इलाज कर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल रहा है. यहां उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों से भी मरीज आधुनिक इलाज की तलाश में आ रहे हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता का प्रमाण है.

स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का समावेश: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इलाज की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी का विस्तार किया जा रहा है. प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है, ताकि 5 हजार की आबादी पर भी बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सके.

विशेषज्ञों का जमावड़ा: ​कॉन्फ्रेंस में देशभर के नामी कार्डियोलॉजिस्ट ने हिस्सा लिया. आयोजन का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों के बीच नवीनतम शोध और इलाज की नई पद्धतियों का अनुभव साझा करना था. इस अवसर पर केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, लारी विभाग के अध्यक्ष डॉ. ऋषि सेट्ठी, डॉ. अक्षय प्रधान, डॉ. गौरव चौधरी और डॉ. शरद चन्द्रा समेत कई दिग्गज चिकित्सक मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें- शंकराचार्य होने के नियम होते हैं, कोई भी किसी पद पर नहीं हो सकता: सीएम योगी

TAGGED:

LUCKNOW CARDIAC CONFERENCE
DEPUTY CM BRAJESH PATHAK
CARDIOLOGIST HEART EXPERT IN KGMU
CARDICON 2026 IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.