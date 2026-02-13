ETV Bharat / state

KGMU में कार्डिकॉन 2026 का आगाज, डिप्टी सीएम बोले- लारी दे रहा दिल के मरीजों को नया जीवन

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को हृदय रोग विशेषज्ञों के महाकुंभ कार्डिकॉन 2026 का आगाज़ हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया. उन्होंने कहा कि केजीएमयू का लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पड़ोसी देशों के मरीजों के लिए भी नया जीवन देने वाला केंद्र बन गया है.

हृदय चिकित्सा को आधुनिक बनाया जा रहा: उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हृदय चिकित्सा को और अधिक आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देशभर के नामी कार्डियोलॉजिस्ट आधुनिक इलाज की नई पद्धतियों और नवीनतम शोध पर मंथन कर रहे है.

लारी कॉर्डियोलॉजी चिकित्सा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र: ​डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग प्रतिदिन गंभीर स्थिति में आने वाले दिल के मरीजों का सफल इलाज कर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल रहा है. यहां उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों से भी मरीज आधुनिक इलाज की तलाश में आ रहे हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता का प्रमाण है.