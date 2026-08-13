सीने में धंसा तीर, दिल तक पहुंचा, चार घंटे की जटिल सर्जरी के बाद बची छात्र की जान
चोट लगने से रक्तस्राव हो रहा था और दिल के चारों ओर खून जमा हो गया था. इससे कार्डियक टैम्पोनैड की स्थिति बन गई थी.
Published : August 13, 2026 at 5:44 PM IST
उदयपुर : महाराणा भूपाल चिकित्सालय के चिकित्सकों ने एक छात्र की जान बचाने के लिए बेहद जटिल और जोखिमभरी कार्डियक सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. डूंगरपुर के सागवाड़ा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में तीरंदाजी अभ्यास के दौरान हादसे में छात्र विकास नानोमा के सीने में तीर घुस गया था. तीर छाती की हड्डी को पार करते हुए सीधे दिल के दाहिने वेंट्रिकल तक पहुंच गया था.
गंभीर हालत में स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग विकास को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया. आपातकालीन इकाई में जांच के बाद चिकित्सकों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात में ही तत्काल सर्जरी का निर्णय लिया. सीटी स्कैन में तीर की स्थिति स्पष्ट होने के बाद विकास को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया.
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दिल के चारों ओर जमा हो गया था खून : कार्डियक सर्जन डॉ. विनय नैथानी के अनुसार, तीर स्टर्नम और पेरिकार्डियम को पार करते हुए दाहिने वेंट्रिकल में फंस गया था. दिल में चोट लगने से लगातार रक्तस्राव हो रहा था और दिल के चारों ओर खून जमा हो गया था. इससे कार्डियक टैम्पोनैड की जानलेवा स्थिति बन गई थी. इसमें दिल के चारों ओर दबाव बढ़ने से उसकी रक्त पंप करने की क्षमता प्रभावित होती है.
डॉक्टरों ने दाहिनी तरफ थोराकोटॉमी कर पेरिकार्डियम खोला और पहले कार्डियक टैम्पोनैड से राहत दिलाई. इसके बाद बेहद सावधानी से तीर को निकाला गया और दाहिने वेंट्रिकल में हुई चोट से हो रहे रक्तस्राव को नियंत्रित किया गया. करीब चार घंटे चली सर्जरी के दौरान मरीज को चार यूनिट खून भी चढ़ाया गया. सर्जरी सफल होने के बाद विकास की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. चिकित्सकों के अनुसार वह अच्छी तरह रिकवर कर रहा है और सामान्य आहार ले रहा है. सीने से दिल तक पहुंचे तीर को निकालकर उसकी जान बचाना इस मामले की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे चिकित्सकों की टीम ने समय पर आपात सर्जरी के जरिए सफलतापूर्वक पूरा किया.
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पूरी टीम ने संभाला मोर्चा : सर्जरी में डॉ. विनय नैथानी के साथ डॉ. नरेश और डॉ. जसवंत ने सहयोग किया. एनेस्थीसिया डॉ. संदीप शर्मा और डॉ. अंजुरी गोयल ने दिया, जबकि नर्सिंग टीम से दुर्गा मीणा ने सहायता की. इमरजेंसी में डॉ. विष्णु प्रताप ने शुरुआत में मरीज को स्थिर किया और डॉ. कुशल गहलोत ने विशेषज्ञ रेडियोलॉजिकल जांच की. प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर डॉ. राहुल जैन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. आर.एल. सुमन मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए थे.